Gobierno De La Espriella hereda una economía con inflación alta y deuda superior al 58 % del PIB: poco margen para gastar

La llegada de Abelardo De La Espriella, hace poco más de dos semanas, trajo consigo varios retos y tareas que debe asumir en un corto plazo. Una de las más importantes es la recuperación de la economía, altamente afectada por las decisiones tomadas en el Gobierno Petro, que provocaron una desestabilización de las finanzas públicas.
Recientemente, el centro de pensamiento económico Anif reveló un nuevo comentario económico, en el que se refirió a los retos en materia financiera y macroeconómica que deberá enfrentar el nuevo Gobierno. Detalló exactamente cuatro retos: crecimiento económico, mercado laboral, inflación y finanzas públicas.
Lo primero que menciona Anif es que Colombia crece, pero no lo hace a un ritmo suficiente. Aunque la economía se ha recuperado, lo cierto es que todavía está por debajo de lo que podría crecer. Es importante tener en cuenta que el crecimiento depende mucho del consumo de los hogares, que representa el 52,5 % del PIB, mientras que la inversión representa el 11,5 % y sigue rezagada. Para Anif, el reto es lograr que las empresas inviertan más y que sectores como la industria y la construcción recuperen dinamismo.
“La pérdida de participación de la industria y la construcción, junto con una mayor dependencia de las importaciones, limita la capacidad de alcanzar un crecimiento sostenible y de mayor productividad en el mediano plazo. En consecuencia, uno de los principales retos será generar condiciones que incentiven la inversión, favorezcan la reactivación de sectores estratégicos y fortalezcan la capacidad productiva del país”, detalla Anif.
Además de ello, Anif detalla que, aunque hay empleo, este no es necesariamente de buena calidad. Cerca del 55 % de los ocupados están en la informalidad. Existe, además, una compresión salarial por cuenta del último aumento del salario mínimo fijado en el 23 %. Es importante tener en cuenta que 4,7 millones de asalariados reciben ese valor exacto.
En tercer lugar se encuentra la inflación, que sigue siendo un problema luego de haber llegado al 6,03 % en julio de 2026, muy por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. La cifra está presionada por servicios y alimentos. Además, Anif advierte que un eventual fenómeno de El Niño podría aumentar todavía más los costos de alimentos y energía.
Finalmente, Anif detalla que el Gobierno tiene muy poco espacio fiscal y que este es el punto más delicado, pues arranca con un déficit fiscal elevado y una deuda pública superior al 58 % del PIB. Es decir, hay un menor margen para aumentar el gasto y responder ante una nueva crisis.
En conclusión, aunque el nuevo Gobierno recibe una economía en funcionamiento, lo cierto es que hay muy poco margen para equivocarse.