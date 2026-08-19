Gobierno De La Espriella hereda una economía con inflación alta y deuda superior al 58 % del PIB: poco margen para gastar

La llegada de Abelardo De La Espriella, hace poco más de dos semanas, trajo consigo varios retos y tareas que debe asumir en un corto plazo. Una de las más importantes es la recuperación de la economía, altamente afectada por las decisiones tomadas en el Gobierno Petro, que provocaron una desestabilización de las finanzas públicas.

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Recientemente, el centro de pensamiento económico Anif reveló un nuevo comentario económico, en el que se refirió a los retos en materia financiera y macroeconómica que deberá enfrentar el nuevo Gobierno. Detalló exactamente cuatro retos: crecimiento económico, mercado laboral, inflación y finanzas públicas.

El nuevo Gobierno recibe un mercado laboral en el que cerca del 55 % de los ocupados está en la informalidad, uno de los principales desafíos para mejorar la calidad del empleo. Foto: Foto: César Carrión – Presidencia de la República

Lo primero que menciona Anif es que Colombia crece, pero no lo hace a un ritmo suficiente. Aunque la economía se ha recuperado, lo cierto es que todavía está por debajo de lo que podría crecer. Es importante tener en cuenta que el crecimiento depende mucho del consumo de los hogares, que representa el 52,5 % del PIB, mientras que la inversión representa el 11,5 % y sigue rezagada. Para Anif, el reto es lograr que las empresas inviertan más y que sectores como la industria y la construcción recuperen dinamismo.

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“La pérdida de participación de la industria y la construcción, junto con una mayor dependencia de las importaciones, limita la capacidad de alcanzar un crecimiento sostenible y de mayor productividad en el mediano plazo. En consecuencia, uno de los principales retos será generar condiciones que incentiven la inversión, favorezcan la reactivación de sectores estratégicos y fortalezcan la capacidad productiva del país”, detalla Anif.

Con una inflación de 6,03 % en julio, Abelardo De La Espriella enfrenta el reto de contener el costo de vida y acercar nuevamente la inflación a la meta del 3 %. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana/ Banco de imágenes

Además de ello, Anif detalla que, aunque hay empleo, este no es necesariamente de buena calidad. Cerca del 55 % de los ocupados están en la informalidad. Existe, además, una compresión salarial por cuenta del último aumento del salario mínimo fijado en el 23 %. Es importante tener en cuenta que 4,7 millones de asalariados reciben ese valor exacto.

En tercer lugar se encuentra la inflación, que sigue siendo un problema luego de haber llegado al 6,03 % en julio de 2026, muy por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. La cifra está presionada por servicios y alimentos. Además, Anif advierte que un eventual fenómeno de El Niño podría aumentar todavía más los costos de alimentos y energía.

Finalmente, Anif detalla que el Gobierno tiene muy poco espacio fiscal y que este es el punto más delicado, pues arranca con un déficit fiscal elevado y una deuda pública superior al 58 % del PIB. Es decir, hay un menor margen para aumentar el gasto y responder ante una nueva crisis.

El mayor desafío fiscal para el Gobierno de De La Espriella será recuperar el margen de maniobra de las finanzas públicas, en medio de una deuda superior al 58 % del PIB. Foto: Adobe Stock

En conclusión, aunque el nuevo Gobierno recibe una economía en funcionamiento, lo cierto es que hay muy poco margen para equivocarse.