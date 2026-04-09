Este banco revoluciona la manera de ahorrar con CDT

En medio del reciente ajuste al alza de la tasa de intervención del Banco de la República, que ya se ubica en 11,25 %, Bancamía destaca en el mercado de los Certificados de Depósito a Término con un producto que va más allá de los números: el CDT Social.

En 2026, esta alternativa no solo ofrece rentabilidad, también transforma cada peso ahorrado en oportunidades reales para más de 170.000 microempresarios vulnerables, dándoles la oportunidad de que vean crecer sus negocios, generar empleo y aportar a la construcción de comunidades con más oportunidades para la gente. Este tipo de productos son la prueba de que la banca puede ser rentable y humana, al apoyar el desarrollo de Colombia de la mano de los empresarios, la fuerza productiva más importante de la economía.

En marzo, al subir la tasa de intervención, las entidades financieras respondieron con tasas efectivas anuales más altas. Así, los CDT se consolidaron como una opción atractiva para los inversionistas conservadores que buscan previsibilidad y bajo riesgo.

El producto es accesible porque se puede abrir desde 50.000 pesos en cualquier oficina de Bancamía o de forma digital, con plazos desde 90 días. La tasa se fija al inicio y se mantiene hasta el vencimiento, ofreciendo la misma estabilidad que cualquier CDT tradicional. Además, permite la capitalización de intereses o pagos periódicos según preferencia (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual). Pero aquí la diferencia es que el dinero no se queda en una cuenta pasiva, sino que se convierte en capital productivo para quienes más lo necesitan.

El CDT Social ayuda a generar empleo y progreso en las ciudades del país donde Bancamía tiene presencia. Foto: Bancamía - API

Doble ganancia

Quien abre un CDT Social obtiene una rentabilidad de hasta el 11 % E.A. según el plazo. Por eso, este producto es una alternativa interesante para incrementar las ganancias, las cuales se abonan mensualmente, de acuerdo al saldo promedio mensual del ahorro.

El beneficio se potencia en la medida en que el ahorro aumenta. Por ejemplo, si el saldo promedio mensual es entre 0 y 5.000.000 de pesos, la tasa es 5 % E.A. Si el saldo promedio mensual supera los 5.000.000 de pesos, la tasa es del 8% E.A. Finalmente, si el saldo promedio mensual logra pasar de los 10.000.000 de pesos, alcanza un 10 % E.A. Y si se mantiene un saldo promedio superior a los 50.000.000 de pesos, los ahorradores podrán recibir rendimientos a una tasa del 11 % E.A., con la oportunidad de poder retirar o transferir dinero el día que lo necesite, desde cualquier entidad bancaria.

Adicional al beneficio económico, los clientes pueden tener la certeza de que su capital está generando empleo y progreso en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y más de 15 ciudades adicionales donde opera Bancamía. No se trata de elegir entre ganar dinero o ser más incluyentes, con el CDT Social de Bancamía se logran ambos objetivos.

Como beneficio exclusivo, los clientes de Bancamía acceden a convenios educativos para ellos y sus familias, así como a una plataforma de educación financiera con contenidos sobre presupuesto, análisis de pérdidas y ganancias, y contabilidad básica.

“La capacidad de las personas para gestionar sus finanzas y ahorros de manera efectiva hace parte de una salud financiera estable. De allí que en Bancamía trabajemos desde dos frentes clave: productos que facilitan la oportunidad de ahorrar con rentabilidad y seguridad, sumado a un modelo de educación financiera que articula conocimientos, habilidades y herramientas que inciden en la estabilidad de las familias para construir sus metas y propósitos, como lo pueden hacer a través del CDT o de una cuenta de alta rentabilidad”, asegura Diana González, vicepresidenta de Desarrollo Productivo de Clientes.

La solidez institucional de Bancamía respalda cada paso y cada peso. Por ejemplo, forma parte de la Fundación Microfinanzas del BBVA y cuenta con el seguro de depósitos de Fogafín hasta de 50 millones de pesos por persona. Además, en enero de 2026 BRC Ratings elevó su calificación de deuda a largo plazo a AA-, desde A+, y de corto plazo a BRC 1+, desde BRC 1, reconociendo su gestión prudente y su modelo de banca relacional con impacto social. Esta mejora refleja años de crecimiento responsable y la confianza del mercado en una entidad que prioriza la inclusión financiera sin sacrificar rentabilidad.

Los interesados pueden abrir su CDT Social directamente en las oficinas de Bancamía, a través de la app Banca Móvil o registrarse en segundos aquí.

*Contenido elaborado con apoyo de Bancamía