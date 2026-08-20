Crédito en Colombia toma impulso: suben las originaciones y baja la morosidad

El crédito en Colombia mostró señales de recuperación durante el segundo trimestre de 2026, con un aumento en las nuevas originaciones de varios productos y una reducción de la morosidad en la mayoría de las modalidades, según el más reciente reporte de TransUnion.

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El comportamiento se da en un contexto en el que todavía existe una amplia oportunidad para ampliar el acceso al crédito. De acuerdo con otro estudio de TransUnion, con corte al segundo trimestre del año, apenas 32 % de la población adulta tiene algún crédito con el sector financiero, mientras que 86 % cuenta con alguna obligación crediticia a través de telecomunicaciones y comercio.

Entre los productos que más crecieron estuvieron las tarjetas de crédito, cuyas originaciones aumentaron 37,3 % frente al mismo periodo del año anterior, y los créditos para vehículos, con un incremento de 29,8 %. El crecimiento se presentó en todos los perfiles de riesgo, aunque fue más pronunciado entre los consumidores de mayor riesgo, lo que evidencia una flexibilización gradual en las estrategias de originación.

En contraste, las originaciones de libranza disminuyeron 11,5 % y las de vivienda cayeron 8 %. Esta última modalidad completó tres trimestres consecutivos de descensos. Según TransUnion, estas reducciones están relacionadas con condiciones de otorgamiento más estrictas y con una menor rentabilidad de los portafolios ante el aumento de los costos de financiamiento.

La morosidad disminuyó en la mayoría de productos de crédito, especialmente en microcrédito y tarjetas. Foto: Suministrada - API

Por su parte, el crédito de libre inversión creció 2,6 %, mientras que el microcrédito se mantuvo prácticamente estable, con un aumento de 0,5%.

Por otro lado, las entidades conservan una postura cautelosa pues, 60 % de los nuevos créditos se concentró en consumidores de menor riesgo. Sin embargo, al mismo tiempo aumentaron las colocaciones dirigidas a perfiles de mayor riesgo en tarjetas, vehículos, vivienda y microcrédito, una señal de mayor disposición a asumir riesgo de manera gradual.

La evolución también fue positiva en materia de morosidad. Las tasas de atraso de 60 días o más disminuyeron en la mayoría de los productos. La reducción más significativa se registró en microcrédito, con 154 puntos básicos menos, seguido de tarjetas de crédito, con una caída de 117 puntos básicos.

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La morosidad también bajó 78 puntos básicos en libre inversión, 77 en vehículos y 14 en vivienda. La excepción fue libranza, cuya tasa aumentó 79 puntos básicos.

TransUnion señala que esta mejora responde, entre otros factores, a una gestión prudente de los portafolios y a mejores condiciones para el pago de las obligaciones. A esto se suma una disminución en el índice de carga financiera de los consumidores, es decir, de la proporción de sus ingresos mensuales que destinan al pago de deudas, lo que habría fortalecido su capacidad para cumplir con sus compromisos crediticios.