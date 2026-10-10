Sydney Sweeney y Marilyn Monroe serían primas: el hallazgo genealógico que conecta a las dos estrellas

La actriz de Euphoria Sydney Sweeney y la icónica modelo Marilyn Monroe podrían ser familiares. La revelación surgió luego de un estudio genealógico realizado por MyHeritage, plataforma especializada en historia familiar, la cual afirma que serían primas en noveno grado. La investigación reconstruyó sus árboles familiares por las líneas paternas: Sweeney desciende de Steven Sweeney, y Monroe, de su padre biológico, Charles Stanley Gifford. Ambas ramas confluyen en Ezra Perry, uno de los primeros colonos de Sandwich, Massachusetts, en el siglo XVII.

El hallazgo fue explicado por Roi Mandel, director de Investigación de MyHeritage, quien señaló: “Siempre se han trazado paralelismos entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe, pero ver cómo sus trayectorias convergían a un nivel más profundo nos inspiró a buscar un vínculo real en los archivos de MyHeritage”. La revelación llega después de que Sweeney rindiera homenaje en varias ocasiones a Monroe con vestuarios inspirados en la estrella de Hollywood.

Primeras palabras

. Foto: People.com

Christa Pike, de 50 años, pronunció sus primeras palabras después de sobrevivir al intento de ejecución mediante inyección letal, realizado el 30 de septiembre de 2026 en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, Tennessee. Según su abogado, Randy Spivey, al recuperar la conciencia dijo: “¿Dónde estoy y quién eres?”. Pike permanece hospitalizada y bajo cuidados intensivos. Sus abogados aseguran que está consciente y habla, aunque continúa confundida y su pronóstico todavía es incierto.

La mujer fue trasladada a un hospital después de recibir dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento. Tras varios días inconsciente y conectada a soporte vital, llegó a ser considerada con muerte cerebral, pero despertó el 6 de octubre. Su estado sigue siendo delicado: presenta neumonía, un coágulo sanguíneo y una notable inflamación en brazos y manos, además de dificultades para tragar y mover las extremidades. Sus abogados sostienen que enfrenta un largo proceso de recuperación.

Triste despedida

El cantautor italoargentino Piero De Benedictis falleció el miércoles 7 de octubre de 2026. Foto: Instagram @pierocantautor

Piero Antonio Franco De Benedictis, el cantautor italoargentino que convirtió canciones como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo en clásicos de la música latinoamericana, murió a los 81 años en Buenos Aires. El artista permanecía internado desde hacía varios días en el Hospital Italiano por un delicado estado de salud. Tras dos jornadas de velación, sus restos serán trasladados al Cementerio de la Recoleta, donde recibirá sepultura.

Con más de seis décadas de trayectoria, Piero dejó una huella que trascendió fronteras. Mi viejo, estrenada en 1969, llegó a ser grabada en más de 500 versiones, y su obra social y pacifista lo convirtió en una figura de referencia en América Latina. En 2016 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación. También obtuvo la nacionalidad colombiana y fue nombrado embajador de paz.

Acusada de maltrato

Halle Berry recibió una fuerte paliza por parte de su exnovio Braves David Justice.

La disputa judicial entre la actriz de Hollywood Halle Berry y uno de sus exesposos, el actor Olivier Martinez, sumó un nuevo capítulo luego de que él la acusara de haber agredido físicamente a su hijo, Maceo, de 13 años. Martinez sostiene que la actriz lo habría sujetado por el cuello y asfixiado durante un incidente en septiembre, y pidió la custodia exclusiva del menor. Berry ha negado las acusaciones y afirmó ante la corte que nunca ha maltratado a su hijo.

En medio del proceso, Nahla Aubry, hija de Berry y hermana de Maceo, presentó una declaración judicial en defensa de su madre. La joven, de 18 años, aseguró que ha convivido durante años con su hermano y que nunca presenció que Berry ejerciera violencia contra él u otra persona, calificando las acusaciones de incompatibles con la madre que conoce. Berry, de 60 años, es una de las actrices más reconocidas: ganó el Óscar por Monster’s Ball, además de un Emmy y un Globo de Oro por Introducing Dorothy Dandridge, y en 2007 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lo ridiculizó

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 27: Joe Manganiello and Sofía Vergara attend the 2022 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 27, 2022 in Beverly Hills, California. (Photo by Lionel Hahn/Getty Images) Foto: Getty Images

Joe Manganiello, actor y exesposo de Sofía Vergara, reveló nuevos detalles sobre la enfermedad autoinmune que, según cuenta en Bloodlines, sus memorias, puso en riesgo su vida durante siete años y afectó profundamente el matrimonio con la actriz colombiana. Asegura que padeció dolores abdominales, sangrados, fiebre y una significativa pérdida de peso, además de someterse a múltiples procedimientos y a una cirugía en 2016, en la que le retiraron parte del intestino. En medio de ese proceso, afirma que Vergara se negó a abrazarlo, incluso cuando se lo pedía, y que ridiculizó el vínculo que tenía con su perro Bubbles, adoptado durante una etapa de profunda crisis emocional.

Joe Manganiello expuso su verdad sobre ruptura con Sofía Vergara y contó duro detalle: “Se negó a abrazarme cuando se lo suplicaba”

Vergara y Manganiello se casaron en noviembre de 2015, en una ceremonia en Palm Beach, Florida, y estuvieron juntos cerca de siete años antes de anunciar su separación en julio de 2023. La actriz había explicado que la ruptura estuvo relacionada con sus diferencias frente a la posibilidad de tener hijos. Manganiello ahora sostiene que la enfermedad cambió su perspectiva sobre la paternidad y que hubo versiones sobre el matrimonio que no correspondían con su experiencia. A la fecha, la colombiana no ha respondido a las nuevas acusaciones en su contra.

Regresan a los escenarios

Aerosmith, la legendaria banda de rock se retira de los escenarios tras 50 años de carrera. Foto: Getty Images via AFP

Aerosmith volverá a los escenarios luego de tres años de ausencia, después de que la banda cancelara en 2023 su gira de despedida, Peace Out, inicialmente aplazada tras una lesión vocal de Steven Tyler. El regreso se llevará a cabo con dos conciertos especiales en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de octubre y el primero de noviembre de 2026. El espectáculo, titulado California, Dream On: Aerosmith & Friends, reunirá a Steven Tyler y sus compañeros con invitados como Run-D.M.C., Billy Idol, Slash, Heart y The Black Crowes.

Tyler había sufrido daño en las cuerdas vocales y una fractura de laringe, lesión que llevó a Aerosmith a informar en 2024 su retiro de las giras, al considerar que no era posible una recuperación completa. Ahora, estos conciertos representan su primera presentación completa desde entonces, aunque no constituyen el anuncio de un nuevo tour. Formado en 1970, Aerosmith ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001, ganó cuatro Grammy de 17 nominaciones y ha vendido más de 150 millones de discos en el mundo.