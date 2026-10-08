Estas fueron las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos la semana pasada, está consciente y habla, aunque su diagnóstico sigue siendo incierto, dijeron sus abogados el pasado martes, 6 de octubre.

Christa Pike, sobreviviente de ejecución fallida en EE. UU., estuvo a punto de ser desconectada antes de despertar

Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital en una prisión de Tennessee hace una semana; se encontraba en estado crítico e inconsciente con respiración asistida.

La mujer fue condenada a muerte por un asesinato que cometió cuando era adolescente.

Christa Pike fue condenada a muerte en Tennessee, EE. UU. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Reuters

Los abogados de Pike dijeron que, “contra todo pronóstico”, está “consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica”.

“A pesar del grave daño que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama”, señalaron en un comunicado.

“Su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico. Su pronóstico sigue siendo incierto, pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, agregaron.

Al volver en sí, Pike, de 50 años, formuló sus primeras preguntas: “¿Dónde estoy?” y “¿Quiénes son ustedes?”, según señaló Randy Spivey, su abogado.

Christa Pike está en prisión desde los 18 años. Hoy ya tiene 50. Foto: Tomado de redes sociales

Los abogados de Pike volvieron a solicitar al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que transforme su sentencia de muerte en una condena de cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional.

Tras el fallido intento de ejecución, el director del sistema penitenciario del estado presentó su dimisión, mientras que Lee decidió suspender temporalmente las ejecuciones hasta que concluya una investigación independiente sobre lo ocurrido.

Él es Tadaryl Shipp, el novio y cómplice de Christa Pike que nunca fue condenado a muerte

Pike fue sentenciada a muerte por el asesinato, cometido en 1995, de Colleen Slemmer, de 19 años, quien era su compañera en un centro de formación profesional.

En aquel momento, Pike tenía 18 años. Sus dos cómplices, que también eran menores de edad, evitaron recibir la pena capital.

De haberse llevado a cabo la ejecución, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Imagen de pentobarbital. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos, Pike se convirtió en la primera persona encarcelada en sobrevivir “tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos utilizados en ejecuciones”.