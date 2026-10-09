Joe Manganiello expuso su verdad sobre ruptura con Sofía Vergara y contó duro detalle: “Se negó a abrazarme cuando se lo suplicaba”

Joe Manganiello y Sofía Vergara volvieron a quedar en el foco mediático tras su ruptura amorosa hace unos años y de la cual han salido a la luz detalles inesperados. La expareja no finalizó su matrimonio en buenos términos y recientemente se destaparon situaciones incómodas.

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De acuerdo con People, un nuevo capítulo se abrió con el lanzamiento del nuevo libro del actor, quien luchó contra una enfermedad autoinmune por casi siete años.

Ese texto, titulado Bloodlines, narra el final del matrimonio con la colombiana y en él, afirma que los síntomas de salud aparecieron después de que se casaron en 2015.

El famoso relató que los dolores eran muy fuertes, concentrados principalmente en el abdomen, sumados a fiebres, dolores de cabeza, erupciones y fatiga. Poco después, llegó a sangrar por el recto y a someterse a tratamientos.

Joe Manganiello aseguró que su cambio físico fue complejo, sufriendo bastante por innumerables colonoscopias y una cirugía en la que le extirparon parte de los intestinos, dependiendo de una bolsa de ostomía y una pérdida de 60 libras de peso.

El famoso indicó que, aunque Sofía Vergara le salvó la vida con ciertas decisiones, la enfermedad hizo que su matrimonio fuera carente de emociones. De hecho, la celebridad afirma que la actriz colombiana se negó a abrazarlo cuando él se lo suplicaba y se burló de la perrita chihuahua que tenía, llamada Bubbles.

“Tuve que regalar mi arma porque seguía pensando en eso, y luego llegó el perro. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, dijo.

Sofía Vergara y Joe Manganiello Foto: Getty Images

El artista indicó que su expareja mintió sobre los motivos del deterioro en la relación, pues había dicho que él quería hijos y era más joven, mientras ella ya no deseaba esto. Allí fue cuando reiteró que renunció a la paternidad debido a la enfermedad y a varios procedimientos que no resultaron efectivos.

“Digo la verdad en el libro, incluso cuando es superdolorosa. También es matizado, y no es algo que encaje en una frase corta. Este libro fue escrito porque quiero que la gente sepa quién soy, tuve que ocultar quién era durante mucho tiempo”, dijo a People.

Actualmente, el actor disfruta de una nueva relación, describiéndola como “el camino a seguir”.