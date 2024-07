Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, rompió el silencio y desmintió motivos de su ruptura: “Ese nunca fui yo”

Sofía Vergara se convirtió en una de las colombianas más famosas de la industria del entretenimiento internacional, debido a su amplia trayectoria en televisión y modelaje. La celebridad combinó su talento ante las cámaras y brilló como uno de los rostros más aclamados de la producción Modern Family.

Con el pasar de los años, la barranquillera enamoró con su personalidad, su profesionalismo y su historia de vida, la cual fue foco de reacciones en quienes deseaban saber más de su intimidad. Pese a que la artista intentó manejar todo de manera discreta tras su regreso a las pantallas con Griselda, el público se alborotó cuando se destapó su ruptura amorosa con Joe Manganiello.

Sofía Vergara, en diálogo con El País, confirmó que ya no se encontraba en un vínculo amoroso con el actor, por lo que surgieron dudas sobre las razones que los habrían llevado a este fin. Pese a que no profundizó, la colombiana apuntó que todo estaba relacionado con el hecho de ser padres.

Joe Manganiello y Sofía Vergara. Foto: Lionel Hahn / Getty Images. | Foto: Getty Images

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, comentó la celebridad.

Estas palabras hicieron eco en los medios internacionales, al punto de que más de un usuario se interesó por indagar al respecto y buscar respuestas claras. De hecho, Joe no había tocado el tema de forma pública, por lo que sorprendió con unas recientes declaraciones que concedió a un portal.

Según se apreció, el actor concedió una entrevista a Men’s Journal, donde se indagó acerca de lo que ocurrió en su matrimonio con la artista. El estadounidense fue claro en su posición, desmintiendo lo que ella dijo en aquel diálogo que dio.

Joe Manganiello indicó que su relación, en ningún momento, se acabó por el tema de los hijos, ya que él y su expareja habían sostenido una conversación clave al momento de arrancar su unión. Allí puntualizó que estos motivos no eran ciertos y lo hacían sentir mal.

“Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo”, comentó al inicio.

“Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, agregó, dando su versión de los hechos.

Al finalizar, el actor indicó que no se sentía cómodo con el tema de Sofía Vergara, pues se estaba generando una imagen que no era de ella.

“¿Que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y después de nueve años, le di un ultimátum de ‘haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy’? Ese nunca fui yo”.