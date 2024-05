Sofía Vergara destapó la verdad detrás de su decisión de no tener hijos con su exmarido Joe Manganiello

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, afirmó la actriz de 51 años en una entrevista que le concedió a El País.

“Yo ya estoy casi con la menopausia, en una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, dijo, recordando que se convirtió en madre a sus 19 años y ahora no imagina su vida con una nueva maternidad.

Sofía Verga. La actriz habló con la revista People, como protagonista de su nueva portada, y se volvió a referir a la verdad detrás de su decisión de no tener hijos con su exmarido Joe Manganiello.. (Photo by John Shearer/WireImage) | Foto: WireImage

No obstante, aclaró que respeta a quienes deciden ser madres después de los 50 años, pero insistió en que no es algo en lo que ella esté interesada en la actualidad. “Pensé que debido a mi carrera, la forma en que vivo mi vida, la forma en que fue mi matrimonio, no era justo traer un hijo a este mundo porque no iba a poder dar el 100 por ciento”.