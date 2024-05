Ariadna Gutiérrez no se quedó callada ante posible demanda de famoso cantante mexicano en su contra; expuso ataque de sus hijas

Después de haber convivido durante 84 días en La casa de los famosos 4, de Telemundo, la exreina de belleza y modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, sigue envuelta en la polémica que generó durante su permanencia en el programa con el famoso cantante mexicano Lupillo Rivera.

Aunque al principio ambos establecieron una fuerte amistad en el reality dentro del cuarto Tierra, su vínculo tomó otro rumbo cuando Rivera le expresó su interés amoroso, a lo que la exreina de belleza reaccionó de manera tajante, con el propósito de dejarle claras sus intenciones simplemente como amigos.

“Desde el primer día que tú me demostraste que yo te gustaba te lo dije bien claro varias veces, yo aquí no vine a buscar novio, yo aquí no vine a buscar una relación, yo aquí no vine a buscar una parejita falsa, así que, si tú tienes algo en tu mente, te lo vuelvo a aclarar nuevamente, que te lo hiciste en tu cabeza, porque siempre fue sincera contigo, con Romeh y con todos los del cuarto”, dijo la modelo en su momento.

Ariadna Gutiérrez confesó que pensó en quitarse la vida cuando le quitaron la corona de Miss Universo. | Foto: Tomada de YouTube Caracol Televisión

Pese a sus aclaraciones, la situación se empeoró en poco tiempo, cuando Rodrigo Romeh, otro participante del reality, la invitó a cenar, despertando la ira y los celos del artista que, de inmediato calificó dicha acción como una traición por parte de su compañero de cuarto.

Luego de esto, Ariadna lo acusó por acoso. “Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo. Cuando no logró lo que quería, actuó como lo hizo. No pasaron ni 24 horas antes de que armara un nuevo equipo y traicionara a su propio grupo, a pesar de habernos jurado lealtad”, afirmó en la emisión del 14 de abril.

Foto: Instagram @gutierrezary | Foto: Foto: Instagram @gutierrezary

Sin embargo, los amantes del formato creyeron que esta polémica llegaría a su fin tras la eliminación de la modelo, pero ha sucedido todo lo contrario ya que, hace unos días, Lupillo amenazó dentro de La casa de los famosos con demandar a Maripily Rivera, Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh por difamación.

Ariadna Gutiérrez se ha convertido en el centro de atención de La Casa de los Famosos Estados Unidos, donde se ha convertido en una de las favoritas. | Foto: Tomada de X @TLMDRealities

Ante este anuncio por parte del cantante, Gutiérrez se pronunció en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en TikTok junto a su excompañero de reality y amigo, La Divaza, con quien habló del ataque que ha recibido por parte de las hijas de Rivera.

“Pues si quiere, va a tener que demandar a todo el Internet”, comentó inicialmente la modelo, y posteriormente afirmó que las hijas de Lupillo también la han atacado por esta situación. “De sus fans me han atacado horrible que, ok, lo entiendo, la fanaticada apasionada. Pero que sus mismas hijas me ataquen…”, aseveró.