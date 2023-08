“Me odia”: Sofía Vergara y el acuerdo al que llegó con Joe Manganiello

Cabe mencionar que en junio del 2021, fue la misma Sofía, quien se encargó de hablar como era la relación que sostenía su actual pareja en ese entonces con la mascota ‘Bubbles’, asegurando que a pesar de haberlo comprado ella, desde el primer momento siempre estuvo al lado de Joe. “No tengo un perro, no es mío. Joe tiene un perro. Ni siquiera parece un chihuahua, parece una especie de oso de peluche. El perro era para mí, lo compré para mí, llegó y me ignoró completamente. Fue directamente por él. Se ha llevado todo lo que era mío ”, aseguró entre risas la colombiana.

Joe Manganiello and Sofia Vergara (Photo by Chelsea Lauren/WWD/Penske Media via Getty Images) | Foto: Penske Media via Getty Images