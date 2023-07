Amigo de Sofía Vergara reveló que estaba “sofocada” en su relación con Joe Manganiello

Hace unos días se dio a conocer la noticia de la separación de Sofía Vergara con Joe Manganiello. Este año ha sido muy movido en cuestiones de rupturas amorosas. Los medios de comunicación no han terminado de dar la noticia de que una pareja de famosos le ha puesto fin a su relación cuando ya están empezando a cubrir otra.

Fueron siete años en los que la colombiana y el estadounidense deleitaron al mundo entero con uno de los matrimonios más sólidos, amorosos y sexys de todo Hollywood, que tanto los fans de la barranquillera como los del estadounidense alabaron y veneraron hasta que de un momento a otro cada uno empezó a aparecer en solitario en las redes sociales, rompiendo así el encanto mágico.

Joe Manganiello and Sofia Vergara (Photo by Chelsea Lauren/WWD/Penske Media via Getty Images) | Foto: Penske Media via Getty Images

Los rumores sobre una posible separación rodaron como una bola de nieve que cada vez se hizo más grande e incontrolable, hasta que el tabloide estadounidense Page Six publicó el que sería el comunicado oficial del divorcio entre Vergara y Manganiello.

“Como dos personas que se aman y se preocupan, pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad en un momento como este, mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, fueron las palabras de la pareja ante su situación sentimental.

En su momento, los medios de comunicación de entretenimiento aseguraron que la relación entre la actriz de ‘Modern Family’ y el actor que le dio vida a Deathstroke en ‘La liga de la justicia de Zack Snyder’s’ se había terminado porque Manganiello ya no soportaba que la barranquillera siguiera consumiendo alcohol cuando este llevaba varios años sin consumir trago. Hasta ese momento ninguno de los dos se ha manifestado sobre las razones que llevaron a que su relación hubiese llegado a su final.

Personas cercanas a la pareja han revelado algunos de los detalles que realmente llevaron a la pareja a seguir su camino por separado.

Hay personas que coinciden que con el paso de los años las cosas en la pareja van cambiando. Algunos creen que la magia se va apagando y es por ello que las parejas deben buscar la manera de mantener la llama encendida. Una fuente cercana a la hoy expareja asegura que Sofía y Joe ya tenían una relación bastante desgastada.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 12: Joe Manganiello and Sofía Vergara attend the 2023 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 12, 2023 in Beverly Hills, California. (Photo by Cindy Ord/VF23/Getty Images for Vanity Fair) | Foto: Getty Images for Vanity Fair

De acuerdo con esta fuente, ya la pareja tenía intereses diferentes y en el camino no estaban encontrando nada en común. Sofía quería cosas para su vida que no iban en línea con lo que también esperaba Joe. En ese sentido, las diferencias empezaron a ser irreconciliables. Con dichas declaraciones puso sobre la mesa el hecho de que el matrimonio no se acabó por infidelidades.

“Ninguno de los dos hizo trampa. Hicieron sus propias cosas durante largos períodos y estuvieron separados con frecuencia, pero siempre pudieron sentir esa pasión el uno por el otro cuando se veían... Esa llama ahora se apagó”, dijo el amigo de Sofía Vergara.

En ese sentido, de acuerdo con el amigo de la barranquillera, ella es la más beneficiada con esta separación, puesto que de ahora en adelante podrá llevar su vida con mucha más libertad. “Está viviendo su mejor vida. Está pasando tiempo con sus amigos después de haberse sentido sofocada en una relación con una pareja que en gran medida no la apoyaba”, dijo.

Pero también ahora tiene la oportunidad de convertirse en padre, algo que estaba buscando desde hace tiempo, pero que no es prioridad en la vida de Sofía Vergara. “Sofía parece estar absolutamente bien, tiene todo el tiempo y el dinero del mundo para hacer lo que quiera de acá en adelante. Joe parece un poco más abatido, pero también decidido a saber que este era el camino correcto a seguir. Muchos amigos esperan que finalmente se relacione con alguien mucho más joven y forme una familia; él siempre ha querido tener hijos y eso claramente no iba a pasar con Sofía”.