Netflix la ocultó por 3 años: La película de casi 3 horas que es puro ‘sufrimiento’ y fue destrozada por la crítica

Pocas películas de Netflix han generado tanta controversia como lo hizo la adaptación de la novela homónima de Joyce Carol Oates que narra la vida de Norma Jeane Baker, desde su infancia marcada por la ausencia paterna y el abuso, hasta su ascenso como ícono del cine hollywoodense y su lucha contra la explotación personal y profesional.

Blonde, la película semi biográfica sobre Marilyn Monroe dirigida por Andrew Dominik, se estrenó en Netflix el 28 de septiembre de 2022, tras un paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia el 8 de septiembre y un estreno limitado en cines estadounidenses el 16 de septiembre.

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Ana de Armas interpreta a la protagonista en un rol que requirió una transformación física y emocional profunda, acompañada por Adrien Brody, Bobby Cannavale y Julianne Nicholson en papeles secundarios.​

La producción se filmó principalmente entre 2019 y 2020 en Los Ángeles y alrededores, con un presupuesto estimado en 22 millones de dólares. Netflix mantuvo la película en un estatus de bajo perfil durante tres años, posiblemente debido a su calificación NC-17 por contenido sexual explícito, la primera en la historia de la plataforma, lo que generó debates sobre censura interna antes de su lanzamiento global.

La cinta explora temas como la identidad dual de Monroe, sus relaciones con figuras como Joe DiMaggio, Arthur Miller y supuestos encuentros con los Kennedy, fusionando hechos históricos con elementos ficticios.

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Blonde es una película biográfica estadounidense escrita y dirigida por Andrew Dominik. Adaptada de la novela Blonde (2000) de Joyce Carol Oates, la película es una versión semi-ficticia de la vida de la actriz Marilyn Monroe, Foto: 2022 © Netflix

Blonde generó un impacto significativo en visualizaciones durante su primera semana en Netflix, ocupando el primer lugar en la plataforma en más de 60 países y acumulando millones de horas vistas.

Su estreno coincidió con un renovado interés por la figura de Monroe, impulsado por documentales previos, pero la narrativa onírica y gráfica de Dominik polarizó a la audiencia. Mientras algunos espectadores elogiaron su audacia visual, otros la catalogaron como excesivamente sensacionalista.

Blonde es una película biográfica estadounidense escrita y dirigida por Andrew Dominik. Adaptada de la novela Blonde (2000) de Joyce Carol Oates, la película es una versión semi-ficticia de la vida de la actriz Marilyn Monroe, Foto: 2022 © Netflix

La crítica profesional fue mayoritariamente negativa, con un promedio de 46% en Rotten Tomatoes basado en más de 300 reseñas. Publicaciones como Variety y The Guardian cuestionaron su enfoque en el sufrimiento femenino, describiéndola como un “desastre cinematográfico” por su mezcla de misoginia percibida y pretensiones artísticas.

Ana de Armas recibió elogios unánimes por su interpretación, destacada en Venecia con seis minutos de ovación, pero el guion, la dirección y las escenas explícitas fueron acusadas de explotar la imagen de Monroe de manera póstuma.

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Blonde. Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 Foto: 2022 © Netflix

Por su actuación, Ana de Armas obtuvo nominaciones al Oscar como Mejor Actriz en 2023, al Globo de Oro en la misma categoría, al BAFTA como Mejor Actriz Principal y al SAG Award. Sin embargo, no ganó ninguno de estos galardones, con competidoras como Michelle Yeoh llevándose los premios principales.

En contraste, Blonde lideró las nominaciones a los Premios Golden Raspberry, de 2023 con ocho menciones, ganando en dos categorías: Peor Película y Peor Guion.

Otras nominaciones incluyeron Peor Remake o Secuela, Peor Director, Peor Actor de Reparto y Peor Pareja en Pantalla. Los Razzies criticaron explícitamente la cinta por “explotar a Marilyn Monroe... para continuar explotándola póstumamente”, convirtiéndola en una de las más nominadas en la historia de estos anti Óscars.