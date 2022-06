Llega a Netflix ‘Blonde’, película basada en la historia de la estrella de Hollywood Marilyn Monroe

La popular plataforma de streaming estrenará en septiembre una película sobre la vida de la icónica Marilyn Monroe, según anunció este jueves 16 de junio. Se confirmó que llegará a la plataforma Blonde, una adaptación de la novela de Joyce Carol Oates que será protagonizada por la actriz Ana de Armas.

La película fue escrita y realizada por Andrew Dominik y, según lo informado, será estrenada exactamente el 23 de septiembre en la plataforma para los miles de fanáticos de Monroe alrededor del mundo. La cinta no fue incluida en la selección oficial del Festival de Cannes porque no estaba programada su proyección en los cines de Francia.

La historia de la estrella de Hollywood que murió en 1962 sigue generando interés y fascinando al público, a pesar de ya haber trascurrido 60 años desde la muerte de Monroe. Sin embargo, en Estados Unidos la película estará prohibida para los menores de 17 años, ya que cuenta con varias escenas de sexo.

Además de tener como protagonista a la actriz de origen cubano Ana de Armas, la película contará con la participación de Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel, Evan Williams y la producción de la icónica estrella de Hollywood Brad Pitt.

Netflix, por su parte, ha intentado incorporar grandes historias y nombres del cine para la plataforma durante 2022, tratando de estar a la altura de su reconocimiento, después de, por primera vez, haber sufrido una pérdida de suscriptores.

Esto es algo que nunca había ocurrido durante los últimos 10 años en los que la plataforma fue la que lideró el servicio de televisión, películas y series a través de streaming en todo el mundo.

¿Nueva caída? El 13 % de los suscriptores de Netflix cancelaría su membresía por esta razón

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares en el mundo. Sin embargo, la compañía contempla imponer un modelo para evitar que sus suscriptores compartan sus cuentas. De hecho, ya ha comenzado con las primeras pruebas en algunos países para estudiar la respuesta de sus clientes.

Con esta medida, la firma pretende monetizar las cuentas compartidas, cobrando un excedente para que los usuarios no puedan seguir con esa práctica. No obstante, sus intenciones no parecen ser respaldadas por los suscriptores.

De acuerdo con una encuesta realizada por la compañía de investigación de mercado Aluma Insights, al menos un 13 % de los hogares en Estados Unidos prefiere cancelar sus cuentas antes que pagarle un excedente a Netflix por agregar perfiles extra.

En ese sentido, la potencial pérdida de suscripciones significa un riesgo para la compañía, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2022 perdió cerca de 200.000 suscriptores en el mundo en relación con el cierre de 2021.

En su momento, Netflix explicó que este descenso se debe, principalmente, a la dificultad de conseguir nuevos abonados en todo el mundo y también a la suspensión del servicio en Rusia. La compañía tenía previsto incorporar 2,5 millones de clientes en el período considerado –y los analistas esperaban incluso más–, pero, por el contrario, perdió abonados para un total de 221,64 millones de televidentes.

“La suspensión de nuestro servicio en Rusia y la disminución progresiva del número de abonados pagos rusos llevó a una pérdida neta de 700.000 suscripciones. Sin este impacto, habríamos tenido 500.000 abonados adicionales” sobre el último trimestre de 2021, precisó la empresa en un comunicado.

A pesar de los resultados obtenidos por Aluma Insights en su encuesta, sorprende que un 12 % de los clientes entrevistados sí estaría dispuesto a pagar dicho excedente para conservar el servicio. Ahora, traducido a un escenario real, la firma indica que de la intención a la acción hay bastante distancia, por lo que no todos los suscriptores que consideran cancelar sus cuentas llegarían a hacerlo.