‘El Juego del Calamar: el Desafío’, el reality que anunció Netflix sobre esta serie

La serie de Netflix El juego del calamar contará con una segunda temporada, así lo dio a conocer la plataforma de streaming, luego del éxito que tuvo la primera parte de esta historia en el año anterior.

Además de la segunda temporada, Netflix también dio a conocer en su cuenta de Twitter que tendrá un reality basado en esta historia.

“La serie más grande en la historia de Netflix se convierte en el reality más grande de la historia. ‘El juego del calamar: El desafío’. Próximamente”, se puede leer en el trino de la plataforma, el cual está acompañado con un video que cuenta más detalles de la producción.

En la publicación, Netflix también anuncia “el premio más grande de la historia” para el reality, con un valor de 4,56 millones de dólares. Además, destacó que serán 456 los participantes en este.

La serie más grande en la historia de Netflix se convierte en el reality más grande de la historia. 'El juego del calamar: El desafío'. Próximamente pic.twitter.com/f2M0vRwESt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 14, 2022

“El riesgo más grande es no jugar”, es otro de los mensajes que publica Netflix sobre este novedoso reality que busca llamar la atención de los seguidores de esta serie, quienes también esperan su segunda temporada.

Según la plataforma de streaming, El juego del calamar se convirtió en la serie más vista en la historia de esta plataforma, con más de 1.650 millones de horas de reproducción en todo el mundo.

Hwang Dong-hyuk es el guionista y director de esta producción y dijo: “El juego del calamar está destinado a ser una alegoría de la sociedad moderna”.

Aunque la producción se estrenó el 17 de septiembre de 2021 en Netflix, esta fue escrita hace 13 años por Dong-hyuk, pero había sido guardada en el cajón por varios problemas que encontró el director en ese momento. De acuerdo con él, su inspiración fueron los cómics japoneses de Battle Royale que leía en aquel año.

Esta serie cuenta con nueve capítulos en su primera temporada y es una producción de Corea del Sur, la cual muestra la historia de cientos de jugadores que no tienen dinero y aceptan una invitación, un poco extraña, para competir en juegos infantiles tradicionales de la cultura de este país para ganar una cifra grande de dinero. Sin embargo, los participantes no saben que la diversión que les ofrecen puede matarlos.

Tristeza entre los fanáticos de ‘Betty, la Fea’, la novela saldrá de Netflix

Betty, la fea ha generado una adicción mundial, incluso se ha convertido en una de las novelas más vistas por los usuarios de la plataforma de streaming, Netflix. La telenovela, que cuenta con más de 300 capítulos y que se estrenó hace más de 20 años, se encuentra en el top 10 de las producciones más vistas en esa plataforma.

La producción colombiana es vista por un público joven que ha aprovechado para conocerla y también por los adultos, que la vieron unos años atrás y han querido repetirla para no perderse ningún detalle de esta telenovela, que al parecer no ha pasado de moda; sin embargo, no son buenas las noticias para aquellos que ven la novela por Netflix.

Varios fanáticos de la producción en Latinoamérica han mencionado en sus redes sociales que al acceder a la novela por medio de la plataforma esta les ha anunciado sobre la última fecha en la que podrán disfrutar de la producción. De acuerdo con la información que aparece en la descripción del contenido de la novela, esta estará disponible hasta el 10 de julio.

Es usual que Netflix retire de su plataforma determinado contenido, generalmente cuando no suma vistas a su catálogo; hasta el momento, la organización no se ha pronunciado por la salida de la producción de su plataforma.