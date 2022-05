Estos son los estrenos que llegarán a Netflix en Colombia en junio

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Luego del éxito que ha tenido la plataforma de streaming más conocida a nivel mundial, a raíz del estreno de la cuarta temporada de la serie Stranger Things, que llegó a mejorar el panorama luego de las millonarias pérdidas al anunciar los sobrecostos por compartir las cuentas, Netflix lanzó su tradicional parrilla en la que informa los contenidos que podrán disfrutar sus usuarios desde junio.

Pues bien, entre los estrenos están la versión coreana de La Casa de Papel, así como la sexta temporada de Peaky Blinders, una de las más esperadas desde hace un largo tiempo. También está la tercera parte de The Umbrella Academy, estrenada este 22 de junio, un infaltable que esperan los fanáticos de este género.

Otros de los contenidos de series que llegan en junio son: Intimidad; The Blacklist, temporada 8; Iron Chef: La Leyenda de Hierro; Guerra de vecinos, temporada 2; Hombre vs. Abeja; SPRIGGAN, Pretty Guardian Sailor Moon Crystal; Bastard!!; Rainbow High, temporada 2; Angry Birds: Locuras de verano, temporada 2 y Dead End: El parque del terror, entre otros.

En cuanto a películas, la variedad que trae el gigante del streaming se prevé que impactará a todos los gustos, como la comedia de Adam Sandler, Garra, que cuenta la historia de un cazatalentos de básquetbol que encuentra un jugador excepcional en España, pero las cosas se complicarán cuando este se dispone a demostrar que pueden triunfar en la NBA, según cuenta Netflix.

Otras películas esperadas que se estrenan en junio son: Interceptor; Árboles de paz; La cabeza de la araña; BEAUTY; El Hombre de Toronto; Centauro; La ira de Dios, Spiderhead; entre otras.

En cuanto a documentales, Jennifer López y Snoop Dogg se llevan la atención de los contenidos en junio, mismos que se estrenan a pocos días de diferencia y que ponen en evidencia la vida de estos dos famosos tan reconocidos e importantes en la cultura actual.

Algunos de los documentales para junio son: Amy Schumer’s Parental Advisory; Pete Davidson Presents: The Best Friends; Jennifer Lopez: Medio tiempo; Red de engaños: Muerte, mentiras e internet y Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special.

La más reciente película de Amparo Grisales llegará a Netflix en junio

Durante el 2021, la diva estuvo por todas las salas de cine del país. Incluso, fue la portada de diversas revistas y portales de entretenimiento, pues sus fanáticos estaban emocionados por su participación en la producción audiovisual de la popular saga: El paseo.

En esa oportunidad, Grisales estuvo en la sexta entrega de las producciones dirigidas por Dago García y dio vida a una abuela, pero no cualquier mujer mayor que su estado físico se ve comprometido por su salud, al contrario, la actriz interpretó a una señora alegre, bella y con un cuerpo de infarto.

En diciembre del año pasado, los cientos de fanáticos de Amparo Grisales pudieron verla en la pantalla grande de Colombia. Además, su rostro es el que más se observó en el cartel de promoción, que fue el mismo de la película.

Bajo el nombre de El paseo 6: la excursión de 11, la diva de la televisión destacó como suele hacerlo, pero muchas personas no pudieron ver su trabajo en el film.

Para los que no han visto la película y los que desean observar de nuevo a Amparo y su equipo de trabajo, en el que también estuvo la hija de la cantante de música popular Marbelle, Rafaella, la plataforma de streaming Netflix anunció que desde el próximo miércoles 8 de junio El paseo 6 estará disponible en su catálogo de servicios.