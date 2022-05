Los rusos perdieron el acceso a Netflix por la invasión a Ucrania

Los suscriptores rusos han perdido el acceso al gigante del streaming Netflix, la última de las compañías occidentales en retirarse de Rusia debido a la invasión a Ucrania, que inició el pasado 24 de febrero y ya completó más de tres meses.

El sitio web de Netflix ya no está disponible para los rusos desde el viernes pasado, y un portavoz de la compañía confirmó que los suscriptores ya no tienen acceso al servicio.

“Esta es la culminación de la retirada del mercado ruso” anunciada a comienzos del año, dijo a la agencia AFP este portavoz, pues el gigante estadounidense había anunciado a principios de marzo su retirada de Rusia tras el envío de tropas a Ucrania.

El portavoz explicó que la compañía ha esperado hasta el fin del período de facturación para hacer efectivo el fin de servicio a sus clientes.

Las operaciones de Netflix en Rusia estaban a cargo de Entertainment Online Service, una empresa subsidiaria de National Media Group que, a su vez, es copropietaria de Channel One. Netflix es líder mundial de las plataformas de streaming, con 221,8 millones de suscriptores a finales de 2021, aunque su presencia en Rusia era escasa, ya que contaba con menos de un millón de usuarios.

Netflix dijo haber perdido unos 700.000 suscriptores tras su retirada de Rusia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía dijo en abril, en una carta a sus accionistas, que habrá perdido unos 700.000 suscriptores tras su retirada de Rusia, atribuyendo a esta circunstancia la primera caída global de suscriptores de la empresa en una década. Sin este impacto, Netflix habría tenido 500.000 abonados adicionales.

A pesar de esta pérdida de usuarios, la compañía facturó US$ 7.900 millones en el primer trimestre del año, 10 % más que hace un año, en particular, gracias al aumento del número de abonados en 12 meses (+6,7 %) y un incremento de tarifas. La ganancia neta fue de US$ 1.600 millones, por debajo de los US$ 1.700 millones del primer trimestre de 2021.

Netflix ahora hace parte de la larga lista de empresas occidentales que han anunciado la suspensión de sus actividades en Rusia como consecuencia del conflicto en Ucrania.

En el primer trimestre de 2022 las ganancias de Netflix bajaron y fueron de US$1.600 millones. - Foto: AFP

La más reciente película de Amparo Grisales llegará a Netflix

Durante el 2021, la diva de la televisión colombiana, Amparo Grisales, estuvo por todas las salas de cine del país. Incluso, fue la portada de diversas revistas y portales de entretenimiento, pues sus fanáticos estaban emocionados por su participación en la producción audiovisual de la popular saga: El paseo.

En esa oportunidad, Grisales estuvo en la sexta entrega de las producciones dirigidas por Dago García y dio vida a una abuela, pero no cualquier mujer mayor que su estado físico se ve comprometido por su salud, al contrario, la actriz interpretó a una señora alegre, bella y con un cuerpo de infarto.

En diciembre del año pasado, los cientos de fanáticos de Amparo Grisales pudieron verla en la pantalla grande de Colombia. Además, su rostro es el que más se observó en el cartel de promoción, que fue el mismo de la película.

Bajo el nombre de El paseo 6: la excursión de 11, la diva de la televisión destacó como suele hacerlo, pero muchas personas no pudieron ver su trabajo en el film.

Para los que no han visto la película y los que desean observar de nuevo a Amparo y su equipo de trabajo, en el que también estuvo la hija de la cantante de música popular Marbelle, Rafaella, la plataforma de streaming Netflix anunció que desde el próximo ocho de junio El paseo 6 estará disponible en su catálogo de servicios.

“Para poner orden en el viaje de su hija con sus compañeros de clase, un padre protector y su carismática suegra ―Amparo Grisales― se aparecen allí sin invitación”, dice la sinopsis compartida por Netflix, sobre el producto cinematográfico colombiano.

*Con información de la AFP