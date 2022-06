¿Nueva caída? El 13 % de los suscriptores de Netflix cancelaría su membresía por esta razón

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Un reciente anuncio de la compañía no ha sido del agrado para algunos de sus clientes.

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares en el mundo. Sin embargo, la compañía contempla imponer un modelo para evitar que sus suscriptores compartan sus cuentas. De hecho, ya ha comenzado con las primeras pruebas en algunos países para estudiar la respuesta de sus clientes.

Con esta medida, la firma pretende monetizar las cuentas compartidas, cobrando un excedente para que los usuarios no puedan seguir con esa práctica. No obstante, sus intenciones no parecen ser respaldadas por los suscriptores.

De acuerdo con una encuesta realizada por la compañía de investigación de mercado Aluma Insights, al menos un 13 % de los hogares en Estados Unidos prefiere cancelar sus cuentas antes que pagarle un excedente a Netflix por agregar perfiles extra.

En ese sentido, la potencial pérdida de suscripciones significa un riesgo para la compañía, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2022 perdió cerca de 200.000 suscriptores en el mundo en relación con el cierre de 2021.

En su momento, Netflix explicó que este descenso se debe, principalmente, a la dificultad de conseguir nuevos abonados en todo el mundo y también a la suspensión del servicio en Rusia. La compañía tenía previsto incorporar 2,5 millones de clientes en el período considerado ―y los analistas esperaban incluso más―, pero, por el contrario, perdió abonados para un total de 221,64 millones de televidentes.

“La suspensión de nuestro servicio en Rusia y la disminución progresiva del número de abonados pagos rusos llevó a una pérdida neta de 700.000 suscripciones. Sin este impacto, habríamos tenido 500.000 abonados adicionales” sobre el último trimestre de 2021, precisó la empresa en un comunicado.

A pesar de los resultados obtenidos por Aluma Insights en su encuesta, sorprende que un 12 % de los clientes entrevistados sí estaría dispuesto a pagar dicho excedente para conservar el servicio. Ahora, traducido a un escenario real, la firma indica que de la intención a la acción hay bastante distancia, por lo que no todos los suscriptores que consideran cancelar sus cuentas llegarían a hacerlo.

Estos son los estrenos en Colombia en junio

Tras el éxito de la plataforma a raíz de la cuarta temporada de la serie Stranger Things, entre otras producciones, que mejoró el panorama luego de millonarias pérdidas al anunciar sobrecostos por compartir las cuentas, Netflix lanzó su parrilla de junio.

Entre los estrenos están la versión coreana de La casa de papel, así como la sexta temporada de Peaky Blinders, una de las más esperadas desde hace un largo tiempo. También está la tercera parte de The Umbrella Academy, que llega este 22 de junio, un infaltable que esperan los fanáticos de este género.

Otros de los contenidos de series que llegan en junio son: Intimidad; The Blacklist, temporada 8; Iron Chef: la leyenda de hierro; Guerra de vecinos, temporada 2; Hombre vs. Abeja; SPRIGGAN; Pretty Guardian Sailor Moon Crystal; Bastard!!; Rainbow High, temporada 2; Angry Birds: locuras de verano, temporada 2; Dead End: el parque del terror, entre otros.

En cuanto a películas, la variedad que trae será para todos los gustos. Está, por ejemplo, la comedia de Adam Sandler Garra, que cuenta la historia de un cazatalentos de básquetbol que encuentra un jugador excepcional en España, pero las cosas se complicarán cuando este se dispone a demostrar que pueden triunfar en la NBA, cuenta Netflix.

Otras películas esperadas que se estrenan en junio son: Interceptor, Árboles de paz, La cabeza de la araña, BEAUTY, El Hombre de Toronto, Centauro, La ira de Dios, Spiderhead, entre otras.

En cuanto a documentales, Jennifer López y Snoop Dogg se llevan la atención de los contenidos en junio, mismos que se estrenan a pocos días de diferencia y que ponen en evidencia la vida de estos dos famosos.

Algunos de los documentales para junio son: Amy Schumer’s Parental Advisory; Pete Davidson Presents: The Best Friends; Jennifer Lopez: medio tiempo; Red de engaños: muerte, mentiras e internet, y Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special.