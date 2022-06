Tristeza entre los fanáticos de ‘Betty, la Fea’, la novela saldrá de Netflix

Betty, la fea ha generado una adicción mundial, incluso se ha convertido en una de las novelas más vistas por los usuarios de la plataforma de streaming, Netflix. La telenovela, que cuenta con más de 300 capítulos y que se estrenó hace más de 20 años, se encuentra en el top 10 de las producciones más vistas en esa plataforma.

La producción colombiana es vista por un público joven que ha aprovechado para conocerla y también por los adultos, que la vieron unos años atrás y han querido repetirla para no perderse ningún detalle de esta telenovela, que al parecer no ha pasado de moda; sin embargo, no son buenas las noticias para aquellos que ven la novela por Netflix.

Varios fanáticos de la producción en Latinoamérica han mencionado en sus redes sociales que al acceder a la novela por medio de la plataforma esta les ha anunciado sobre la última fecha en la que podrán disfrutar de la producción. De acuerdo con la información que aparece en la descripción del contenido de la novela, esta estará disponible hasta el 10 de julio.

Es usual que Netflix retire de su plataforma determinado contenido, generalmente cuando no suma vistas a su catálogo; hasta el momento, la organización no se ha pronunciado por la salida de la producción de su plataforma.

Si quitan Betty La Fea de Netflix, we Riot. pic.twitter.com/OhdFYTbi3E — 🦕 Muchachita rica de alta alcurnia🦖 (@rocKo_roll) June 11, 2022

‘Betty, la fea’: así se ve el cuartel de las feas en la actualidad

Hace más de 21 años culminó en Colombia la transmisión de Yo soy Betty, la fea, una telenovela escrita por el fallecido libretista Fernando Gaitán que hizo historia, no solo en el país sino en todo el mundo. Con 28 adaptaciones en todo el planeta y más de 180 países que emitieron la versión original, esta novela es considerada por muchos como la más exitosa de todos los tiempos.

Por esto, no es raro que tras más de dos décadas desde que se emitió su último capítulo, los ciudadanos de todo el mundo aún busquen información relacionada con los personajes de esta famosa telenovela, por lo que cualquier dato que se halle se convierte rápidamente en noticia.

Ejemplo de esto es una serie de recientes fotografías que evidencian una reunión entre tres de las secretarias que formaban parte del llamado ‘Cuartel de las feas’.“Las chicas del Cuartel. ¡Aquí pensándolos!”, escribió en su cuenta de Instagram Marcela Posada, actriz que dio vida a Sandra, una de las ‘feas’ con mayor carácter y que tenía como principal enemiga a Patricia Fernández, la ‘peliteñida’, que a su vez apodó al personaje de Posada como ‘la jirafa’.

La actriz pasó un rato agradable con dos de sus excompañeras en ‘Ecomoda’: Luces Velásquez, quien interpretó a Bertha, y Estefanía Gómez, más recordada como Aura María.

Las imágenes también fueron compartidas por Velásquez, quien además dio a entender que las tres estarían gestando un proyecto para el futuro: “Arroz en bajo. No se imaginan la dicha de estar juntas”.

Como era de esperarse, los seguidores del ‘cuartel’ no se hicieron esperar con sus comentarios de cariño y admiración por estas tres mujeres que supieron desarrollar papeles inolvidables en la novela de la ‘fea’ más recordada de la televisión colombiana.

“Las feas más hermosas de todas”; “Ay, Dios mío, convocaron un 911 y no invitaron”; “¿Desde cuándo hacen comités? Yo quiero estar” y “Ustedes pasan por la vida, pero los años no pasan por ustedes”, son algunos de los mensajes de admiración y amor que dejaron los internautas para estas actrices.