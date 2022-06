Justin Bieber sufrió parálisis facial que lo obligó a cancelar su gira, ¿por qué?

El cantante canadiense, Justin Bieber afirmó a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram que la razón por la que tuvo que cancelar sus conciertos, en medio de su gira ‘Justice World Tour’, luego de que se le diagnosticara el síndrome de Ramsay Hunt, que le causó una parálisis parcial facial.

“El síndrome de Ramsay Hunt ocurre en personas que han tenido varicela. Una vez que te recuperas de la varicela, el virus permanece en tu cuerpo, a veces reactivándose en años posteriores para causar herpes zóster... Que afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. También puede causar parálisis facial unilateral y pérdida auditiva”, confirmó sobre la enfermedad la organización estadounidense Mayo Clinic.

Por su parte, Bieber explicó que: “Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis... Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, recalcando que tendría que tomar un descanso de los escenarios mientras que se mejoraba.

El cantante aprovechó para insistirles a sus fans que físicamente le era imposible realizar los conciertos, ya que la parálisis realmente no le dejaba mover toda una parte de su cara, y recalcó que aprovecharía el tiempo al máximo para descansar y poder volver a los escenarios y hacer lo que más le apasiona.

“Físicamente, obviamente, no soy capaz de hacerlos... Esto es bastante serio, como pueden ver. Me gustaría que no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo. Espero que lo entiendan. Aprovecharé este tiempo para descansar y relajarme y volver a estar al cien para poder hacer aquello para lo que nací”, expresó Bieber en su cuenta de Instagram.

Es de recordar que, este miércoles 8 de junio, el cantante informó a sus seguidores que se había visto obligado a cancelar sus conciertos, sin embargo, al contar que su enfermedad estaba “empeorando”, se estimó que Bieber estaría teniendo inconvenientes con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas, misma que lo ha afectado en ocasiones anteriores.

“No puedo creer que esté diciendo esto. Hice todo lo posible para estar mejor, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer los próximos ‘shows’ por órdenes médicas. A toda mi gente, los amo mucho. Voy a descansar y a estar mejor”, escribió en una de sus historias.

El cantante canadiense, quien estaba a punto de iniciar su gira para promocionar sus dos últimos álbumes ‘Change’ y ‘Justice’, tenía previsto comenzar en Toronto, pero por problemas de salud y recomendaciones médicas canceló las dos presentaciones del 7 y 8 de junio, al igual que el concierto de Washington DC, el día 10 de junio. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que volverá a dar sus conciertos.

La gira Justice World Tour fue programada para el año 2020; sin embargo, la pandemia hizo que se la pasaran para 2021, pero en este año se volvió a reprogramar para 2022. Por ahora, su recorrido por Suramérica está programado para el 4 de septiembre de 2022, donde tendrá un paso por el festival Rock in Río, en Brasil, luego pasará a Chile el 7 de septiembre y finalmente, el 10 de septiembre, cerrará con un concierto en Buenos Aires, Argentina.