Con el propósito de advertir a los conductores y propietarios de carros, la Secretaría de Seguridad, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, publicó el testimonio de un ladrón de carros que reveló sus claves para operar.

En esta revelación, el hombre explicó que gran parte de los robos se deben a la falta de cuidado de la ciudadanía. Mencionó una serie de descuidos que le facilitan su labor.

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“La gente es muy descuidada con los parqueaderos, dejando sus carros lejos”, fue la primera aseveración, en la misma línea de lo expuesto por la Secretaría de Seguridad, que también realizó una campaña con moños amarillos para advertir a la ciudadanía.

Vehículos con moño amarillo encima puesto por la Secretaría de Seguridad en el marco de la campaña 'No se la pongamos fácil'. Foto: X/@SeguridadBOG

El relato del ladrón reveló que en momentos ha encontrado vehículos en donde lo único que le resta es subirse a él, encenderlo y huir del lugar.

“He encontrado vehículos con las llaves pegadas dentro del switch. Te subes y lo enciendes. Han sido muchas veces que ya no hemos encontrado o las llaves en la guantera o las llaves, pero están dentro del vehículo”, dijo el delincuente.

Añadió: “He encontrado las puertas abiertas, ventanas abajo. Hasta conductores dormidos atrás”. Con esta absurda realidad, les queda a los ciudadanos estar más pendientes de sus propiedades.

De hecho, el señalado por la justicia finalizó aconsejando a las personas para que no se conviertan en víctimas: “Hay que desconfiar de todo, si me entiendes. Hay que cuidar mucho las cosas de uno; a uno le valen las cosas”.

No dejarlas botadas ni descuidadas. Ahí es donde el ladrón aprovecha la oportunidad. El delincuente está alerta a cualquier descuido”, concluyó.

¿Que mira un ladrón antes de robar un carro? Este hombre capturado en #Bogotá revela qué facilita el hurto y qué dispositivos de seguridad realmente minimiza el riesgo. ▶️Vea la entrevista y conozca los detalles de la modalidad de 'halado'. De clic y comparta. https://t.co/P2iTCSCJK2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 8, 2026

El delincuente insistió en que su modalidad preferida es el halado, es decir, tomar el auto cuando no está el propietario pendiente de él.

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, esa es la metodología que más se repite en la capital: 7 de cada 10 carros robados son hurtados con esta modalidad, según la entidad distrital. Por ello, adelantan una campaña que quiere mantener alerta a los conductores.

Cuando un auto está en la calle, queda a disposición de cualquiera y el mes pasado la policía metropolitana también reveló sobre la captura de unos hombres señalados por hurto de vehículos, los cuales estaban operando con ‘controles universales’.

César Restrepo, el secretario de Seguridad de la ciudad, insistió hace unos días en que los ciudadanos también terminan siendo víctimas de los supuestos cuidadores que están en la calle, por lo que la mejor decisión para los bogotanos termina siendo guardar su vehículo en un parqueadero certificado.