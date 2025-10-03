Suscribirse

Cápsula

Alianza entre Bancamía y Postobón busca fortalecer la salud financiera de recicladores y asociaciones en seis departamentos

El programa beneficiará a 300 recicladores de oficio y 13 asociaciones, con énfasis en el empoderamiento económico de mujeres y el fortalecimiento de la economía circular.

Redacción Economía
3 de octubre de 2025, 4:48 p. m.
Inversión
Postobón y Bancamía también desarrollan este modelo con 100 agricultores en Risaralda, Cundinamarca y Santander, pertenecientes al programa HIT Social Postobón. | Foto: Getty Images

Con el propósito de mejorar las condiciones económicas de comunidades vinculadas al reciclaje, Bancamía y Postobón anunciaron una alianza que beneficiará a 300 recicladores de oficio y a 13 asociaciones de reciclaje en Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar.

La iniciativa se enmarca en el programa FARO, que busca promover el reciclaje inclusivo y fortalecer la economía circular en distintas regiones del país. En este caso, el enfoque está en la formación en salud financiera y gestión de negocios, mediante talleres presenciales y virtuales.

Un punto central será el acompañamiento a 180 mujeres recicladoras, con el fin de brindar herramientas que les permitan autonomía económica y mayor capacidad de decisión en sus hogares. Los talleres incluyen contenidos sobre ahorro, prevención de la violencia económica y desarrollo de habilidades blandas.

Reciclar globo
Los recicladores y las asociaciones de reciclaje que se beneficiarán de esta alianza hacen parte del programa Fortalecimiento a Asociaciones de Recicladores de Oficio (FARO Postobón). | Foto: Getty Images

Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, afirmó que “la alianza con Fundación Postobón es la materialización de un propósito que compartimos: generar un impacto sostenible que perdure en las comunidades que atendemos en el país. Al unir nuestra experiencia en salud financiera con el profundo conocimiento en economía circular que tiene Postobón, el cual se ve plasmado en el programa FARO, llegamos al corazón de sus cadenas de valor productivas y de la economía circular”.

El modelo de formación combinará encuentros presenciales y recursos digitales como plataformas de autoaprendizaje, asesoría en línea y materiales audiovisuales. La primera sesión, realizada en Medellín, estuvo dirigida a 30 mujeres recicladoras, quienes recibieron capacitación en “Ahorro con propósito y violencia económica”.

Contexto: Finanzas sostenibles en Colombia: 23 billones de pesos invertidos y 990.000 árboles sembrados

El programa FARO apoya actualmente a más de 5.400 recicladores en 19 departamentos y se ha convertido en una de las principales iniciativas de reciclaje inclusivo del país. En paralelo, también se extenderá un acompañamiento en salud financiera a 100 agricultores de Cundinamarca, Risaralda y Santander, vinculados a otro programa social que busca mejorar la planificación económica en el sector agrícola.

Con estas acciones, se pretende no solo contribuir a la sostenibilidad financiera de los beneficiarios, sino también fortalecer el tejido productivo y social alrededor de la economía circular y las prácticas sostenibles en Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Primicia: Procuraduría inspeccionará el Dapre tras denuncias de funcionario que estaría promoviendo protestas contra la ANDI

2. Presidente Petro sigue opinando sobre las operaciones militares cerca de Venezuela: “Los narcos viven en EE. UU., Europa y Dubái”

3. Un coronel (r) y un mayor de la Policía irán a juicio disciplinario por posibles vínculos con Papá Pitufo

4. Reconocido chef se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido en intento de robo

5. Horror en California: hombre mata a su esposa porque no recuperó su figura tras dar a luz y desata debate global

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ReciclajeBancamía PostobónColombiaEconomía CircularEducación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.