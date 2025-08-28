Suscribirse

Semana Sostenible

Finanzas sostenibles en Colombia: 23 billones de pesos invertidos y 990.000 árboles sembrados

Grupo Aval, con presencia en el 96 por ciento del territorio nacional, ha asumido un rol protagónico como aliado estratégico en la gestión territorial. Aporta conocimiento técnico, herramientas digitales, inversión directa y articulación con otros actores.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 5:25 a. m.
Cortesía Grupo Aval.
Misión La Guajira es una alianza estratégica público-privada de la que hace parte Grupo Aval. | Foto: Cortesía Grupo Aval.

En un país como Colombia, marcado por profundas desigualdades, su compromiso va más allá del financiamiento: busca generar capacidades reales en los territorios, cerrar brechas históricas y transformar realidades.

Desde su visión de sostenibilidad como fuente de valor, Grupo Aval promueve acciones que mitigan riesgos, mejoran la eficiencia y fortalecen la confianza de inversionistas y clientes.

Esta apuesta, articulada con el sector público, privado y la sociedad civil, le ha permitido posicionarse como un agente clave en la construcción de un país más equitativo, resiliente y sostenible, donde la inclusión, la innovación y el desarrollo con impacto son prioridad.

GRUPO AVAL - Cumbre de Sostenibilidad - SEMANA Sostenible
Impacto de Grupo Aval, en cifras. | Foto: Semana

Cumbre SostenibleSemana SostenibleGrupo Aval

