Semana Sostenible

Finanzas sostenibles en Colombia: 23 billones de pesos invertidos y 990.000 árboles sembrados

Grupo Aval, con presencia en el 96 por ciento del territorio nacional, ha asumido un rol protagónico como aliado estratégico en la gestión territorial. Aporta conocimiento técnico, herramientas digitales, inversión directa y articulación con otros actores.

28 de agosto de 2025, 5:25 a. m.