Semana Sostenible
Finanzas sostenibles en Colombia: 23 billones de pesos invertidos y 990.000 árboles sembrados
Grupo Aval, con presencia en el 96 por ciento del territorio nacional, ha asumido un rol protagónico como aliado estratégico en la gestión territorial. Aporta conocimiento técnico, herramientas digitales, inversión directa y articulación con otros actores.
En un país como Colombia, marcado por profundas desigualdades, su compromiso va más allá del financiamiento: busca generar capacidades reales en los territorios, cerrar brechas históricas y transformar realidades.
Desde su visión de sostenibilidad como fuente de valor, Grupo Aval promueve acciones que mitigan riesgos, mejoran la eficiencia y fortalecen la confianza de inversionistas y clientes.
Esta apuesta, articulada con el sector público, privado y la sociedad civil, le ha permitido posicionarse como un agente clave en la construcción de un país más equitativo, resiliente y sostenible, donde la inclusión, la innovación y el desarrollo con impacto son prioridad.