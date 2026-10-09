Las primeras semanas del Gobierno de Abelardo De La Espriella han estado marcadas por una agenda que ha combinado los compromisos propios de la Presidencia con la atención a las emergencias que se han presentado en diferentes regiones del país. Desde el 7 de agosto, el mandatario ha tenido que concentrar parte de sus actividades en las consecuencias del terremoto y en los incendios forestales registrados en varios territorios.

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En este periodo, el jefe de Estado ha viajado a algunas de las zonas afectadas y también ha encabezado actividades oficiales en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali. La atención a estas situaciones se ha convertido en uno de los asuntos que han ocupado buena parte de sus primeros días al frente del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, la figura de Ana Lucía Pineda ha empezado a adquirir mayor presencia en la escena pública. En su condición de primera dama, ha acompañado algunas actividades relacionadas con la agenda presidencial y poco a poco ha aparecido con mayor frecuencia ante los ciudadanos.

Su actividad en redes sociales también ha contribuido a despertar interés. A través de estas plataformas, Pineda no solo registra parte de sus compromisos como primera dama, sino que además publica momentos de su día a día, lo que permite conocer una faceta más personal de quien ocupa actualmente este papel junto al presidente.

Recientemente, la esposa de Abelardo De La Espriella llamó la atención con un inesperado mensaje que recibió a través de plataformas digitales por parte de un famoso empresario.

La primera dama republicó un carrete de fotos que le dedicó Simone Ghedini, fundador de Bottega Di Sguardi, famosa marca de lentes. El hombre se centró en un evento especial y elogió los encuentros que había sostenido.

Según se vio, el fundador de dicha marca de lujo se mostró emocionado por haber coincidido con Ana Lucía Pineda, y destacó la sonrisa genuina que tenía y el gran carisma que lucía en sus labores sociales.

Allí afirmó que este encuentro no terminaba con esa reunión, ya que se podrían anunciar futuros proyectos.

“En estos meses cobra vida el Salón de Coleccionistas, con eventos, citas privadas y reuniones especiales. Entre estas, la que está con la primera dama colombiana: una mujer con una sonrisa genuina y contagiosa, con un carisma especial y un fuerte compromiso con las causas sociales”, escribió en el pie de foto.

“Gracias 🙏 🤗 Ana Lucía Pineda. Y no termina aquí 😉”, agregó.