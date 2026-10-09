Deportes

La tabla en Bundesliga tras tropiezo del Borussia Dortmund: celebra el Bayern Múnich de Luis Díaz

El Bayern mira con atención la tabla de posiciones en la Bundesliga, pues el empate del Dortmund ante el Werder Bremen le conviene.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
9 de octubre de 2026 a las 4:39 p. m.
Bayern Múnich (izq.) celebra el tropiezo de Borussia Dortmund en Bundesliga.
Bayern Múnich (izq.) celebra el tropiezo de Borussia Dortmund en Bundesliga. Foto: Getty Images.

Este viernes, 9 de octubre de 2026, arrancó oficialmente la quinta fecha de la Bundesliga. El líder, Borussia Dortmund, acabó empatando con Werder Bremen (2-2) y el resultado es noticia en la tabla de posiciones.

YouTube video 9joESXZVfa8 thumbnail
Luis Diaz during the Bundesliga game between FC Bayern Munich and VFL Stuttgart at Allianz Arrena on August 28, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga
La directiva del Bayern Múnich (izq.) se estaría moviendo ante el pedido de Luis Díaz (der.) por un jugador que sirva como relevo en su posición.
Bayern Múnich escuchó el pedido de Luis Díaz y tomaría medidas: filtran primera decisión

Fue un partido vibrante, más que nada en el cierre. Dortmund se fue adelante en el marcador, sobre los 80 minutos, gracias a Daniel Svensson. Cinco minutos después (85′), parecía que Nico Schlotterberck sentenciaba todo a favor de Die Schwarzgelben con el 2-0 parcial.

Sin embargo, en una ráfaga increíble, el Werder Bremen lo acabó empatando. Un tanto de Lodovit Reis (88′) y otro de Niclas Füllkrug (90+2′) colocaron el 2-2 definitivo en Signal Iduna Park.

Tabla de posiciones en la Bundesliga: el Bayern podría alcanzar el liderato

Con el empate, Borussia Dortmund sigue siendo líder de la Bundesliga con 13 puntos en cinco partidos; sin embargo, podría perder la cima en cuestión de horas.

Segundo asoma el Bayern Múnich de Luis Díaz, que tiene 10 puntos en cuatro partidos jugados. Si los bávaros vencen al Augsburgo este sábado, 10 de octubre, serán líderes por diferencia de gol.

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts
1 Dortmund 5410114713
2 Bayern 43101421210
3 Friburgo 4310123910
4 Werder Bremen 5221101008
5 Augsburgo 421111657
6 Leverkusen 421110557
7 Mainz 05 421110647
8 SV Elversberg 42118717
9 RB Leipzig 42029546
10 Frankfurt 4121910-15
11 Schalke 04 412134-15
12 Paderborn 411235-24
13 Colonia 411269-34
14 Hoffenheim 4103710-33
15 Stuttgart 410369-33
16 Hamburg 4103213-113
17 FC Union Berlin 4013417-131
18 Mönchengladbach 4004616-100

Otro equipo que celebra el empate del Dortmund es Friburgo, que tiene los mismos 10 puntos del Bayern Múnich, aunque con menor diferencia de gol que los de Kompany.

Cuarto quedó Werder Bremen (zona de Champions), quinto Augsburgo (zona de Europa League) y sexto Bayer Leverkusen (Conference League).

El Bayern Múnich de Luis Díaz, por el liderato: canal y hora para ver en vivo

  • Partido: Augsburgo vs. Bayern Múnich.
  • Torneo: Bundesliga - Fecha 5.
  • Lugar: WWK Arena, Augsburgo.
  • Fecha y hora: sábado, 10 de octubre, 8:30 a. m. (COL).
  • Canales de TV: ESPN y Disney+.

Se trata del regreso de Bayern Múnich a competencia, luego del parón por la fecha Fifa en septiembre y octubre. También retorna a las canchas Luis Díaz, quien espera mejorar su rendimiento y efectividad.

No ha sido el mejor arranque de Lucho en lo que va de la temporada. El guajiro se volvió blanco de críticas, por parte de la prensa alemana, debido a las grandes oportunidades de gol que ha desperdiciado de cara al arco.

La expectativa está en que el descanso por la fecha Fifa le haya servido a Lucho, pues no fue convocado a la Selección Colombia para que, justamente, pudiera retomar fuerzas.

Luis Díaz con el Bayern Múnich
Regresa el Bayern Múnich de Luis Díaz a competencia. Foto: FC Bayern via Getty Images

En lo que va de la temporada, Bayern Múnich acumula tres triunfos y un empate. Su última salida fue contra Union Berlín, el pasado 18 de septiembre, donde se impuso con un aplastante 7-0 a favor.