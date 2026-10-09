La tabla en Bundesliga tras tropiezo del Borussia Dortmund: celebra el Bayern Múnich de Luis Díaz

Este viernes, 9 de octubre de 2026, arrancó oficialmente la quinta fecha de la Bundesliga. El líder, Borussia Dortmund, acabó empatando con Werder Bremen (2-2) y el resultado es noticia en la tabla de posiciones.

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

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Fue un partido vibrante, más que nada en el cierre. Dortmund se fue adelante en el marcador, sobre los 80 minutos, gracias a Daniel Svensson. Cinco minutos después (85′), parecía que Nico Schlotterberck sentenciaba todo a favor de Die Schwarzgelben con el 2-0 parcial.

Sin embargo, en una ráfaga increíble, el Werder Bremen lo acabó empatando. Un tanto de Lodovit Reis (88′) y otro de Niclas Füllkrug (90+2′) colocaron el 2-2 definitivo en Signal Iduna Park.

Tabla de posiciones en la Bundesliga: el Bayern podría alcanzar el liderato

Con el empate, Borussia Dortmund sigue siendo líder de la Bundesliga con 13 puntos en cinco partidos; sin embargo, podría perder la cima en cuestión de horas.

Segundo asoma el Bayern Múnich de Luis Díaz, que tiene 10 puntos en cuatro partidos jugados. Si los bávaros vencen al Augsburgo este sábado, 10 de octubre, serán líderes por diferencia de gol.

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts 1 Dortmund 5 4 1 0 11 4 7 13 2 Bayern 4 3 1 0 14 2 12 10 3 Friburgo 4 3 1 0 12 3 9 10 4 Werder Bremen 5 2 2 1 10 10 0 8 5 Augsburgo 4 2 1 1 11 6 5 7 6 Leverkusen 4 2 1 1 10 5 5 7 7 Mainz 05 4 2 1 1 10 6 4 7 8 SV Elversberg 4 2 1 1 8 7 1 7 9 RB Leipzig 4 2 0 2 9 5 4 6 10 Frankfurt 4 1 2 1 9 10 -1 5 11 Schalke 04 4 1 2 1 3 4 -1 5 12 Paderborn 4 1 1 2 3 5 -2 4 13 Colonia 4 1 1 2 6 9 -3 4 14 Hoffenheim 4 1 0 3 7 10 -3 3 15 Stuttgart 4 1 0 3 6 9 -3 3 16 Hamburg 4 1 0 3 2 13 -11 3 17 FC Union Berlin 4 0 1 3 4 17 -13 1 18 Mönchengladbach 4 0 0 4 6 16 -10 0

Otro equipo que celebra el empate del Dortmund es Friburgo, que tiene los mismos 10 puntos del Bayern Múnich, aunque con menor diferencia de gol que los de Kompany.

Cuarto quedó Werder Bremen (zona de Champions), quinto Augsburgo (zona de Europa League) y sexto Bayer Leverkusen (Conference League).

El Bayern Múnich de Luis Díaz, por el liderato: canal y hora para ver en vivo

Partido : Augsburgo vs. Bayern Múnich.

: Augsburgo vs. Bayern Múnich. Torneo: Bundesliga - Fecha 5.

Bundesliga - Fecha 5. Lugar : WWK Arena, Augsburgo.

: WWK Arena, Augsburgo. Fecha y hora : sábado, 10 de octubre, 8:30 a. m. (COL).

: sábado, 10 de octubre, 8:30 a. m. (COL). Canales de TV: ESPN y Disney+.

Se trata del regreso de Bayern Múnich a competencia, luego del parón por la fecha Fifa en septiembre y octubre. También retorna a las canchas Luis Díaz, quien espera mejorar su rendimiento y efectividad.

No ha sido el mejor arranque de Lucho en lo que va de la temporada. El guajiro se volvió blanco de críticas, por parte de la prensa alemana, debido a las grandes oportunidades de gol que ha desperdiciado de cara al arco.

La expectativa está en que el descanso por la fecha Fifa le haya servido a Lucho, pues no fue convocado a la Selección Colombia para que, justamente, pudiera retomar fuerzas.

Regresa el Bayern Múnich de Luis Díaz a competencia. Foto: FC Bayern via Getty Images

En lo que va de la temporada, Bayern Múnich acumula tres triunfos y un empate. Su última salida fue contra Union Berlín, el pasado 18 de septiembre, donde se impuso con un aplastante 7-0 a favor.