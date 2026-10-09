Juan Manuel Rengifo se pronunció sobre su continuidad en Atlético Nacional: dejó todo claro

Juan Manuel Rengifo regresó de Estados Unidos, luego de haber debutado con la Selección Colombia, y se puso rápidamente a disposición del técnico Lucas González en Atlético Nacional.

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El pasado jueves, 8 de octubre, Rengifo ingresó en el segundo tiempo del partido entre Nacional y Tolima (0-0). Así, continúa sumando actuaciones y sigue siendo importante a sus 21 años.

Producto de las buenas actuaciones que ha tenido en este tiempo, es inevitable que el futuro de Rengifo sea tema de debate entre la prensa y los hinchas de Nacional.

Hace un par de meses, daban casi por hecha su salida del Verde. Hoy, con convocatoria de la Selección Colombia encima, al propio Juan Manuel le tocó salir a aclarar qué piensa hacer.

Juan Manuel Rengifo, volante de la Selección Colombia y Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Juan Manuel Rengifo: “Estoy enfocado en ayudar al equipo”

Rengifo asistió a la rueda de prensa pospartido de Nacional, ante Tolima, con el técnico Lucas González. Uno de los periodistas le indagó a la joya verdolaga sobre su futuro y el futbolista no dudó en responder.

“En mi cabeza, el futuro es incierto, yo no lo sé. Obviamente, uno tiene sus sueños, sus metas, sus deseos. Yo estoy enfocado en el hoy, estoy enfocado en ayudar al equipo, en ganar el partido de hoy. Ya el futuro lo iremos viendo el día a día, pero no”, dijo Juan Manuel.

“Obviamente, el futuro en este momento es seguir aportando en el equipo, seguir dando el 100 % para poder, obviamente, tener un próximo llamado a la Selección, que ese es mi sueño, seguir aportando”, agregó.

Afirmó que tanto él como sus compañeros están trabajando fuertemente por alcanzar los dos títulos posibles en este semestre: la Liga y la Copa BetPlay.

“Ya después miraremos el futuro. Creo que eso es en lo que nos podemos enfocar en este momento. Si me pongo a enfocarme en otras cosas, no va a ser para nada bueno para mí para poder aportar al equipo. Quiero enfocarme en este momento”, sentenció el jugador.

"El futuro es incierto": Juan Manuel Rengifo habla sobre sus próximas metas y si está pensando en salir pronto de Nacional. https://t.co/n46MSTEj7R — Diego Rueda (@diegonoticia) October 9, 2026

Lo cierto es que Rengifo acabó siendo uno de los más aplaudidos en el partido de Colombia contra Perú. Por su juventud y buenos destellos, pinta para volver a ser llamado al elenco Tricolor.

La próxima fecha Fifa será en noviembre y crece la expectativa por conocer si Juan Manuel va a seguir en los planes de Néstor Lorenzo. De momento, por edad y perfil, encajaría perfectamente en lo que busca el combinado nacional.