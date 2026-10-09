Más allá de la música: la millonaria apuesta de Mike Bahía y Greeicy en el mercado de ‘snacks’ en Colombia

Los artistas colombianos Mike Bahía y Greeicy Rendón oficializaron su incursión en el sector de alimentos y bebidas del país con la presentación de Sitaku, un proyecto colombiano enfocado en la creación y comercialización de marcas de snacks.

“Te pido perdón”: la conmovedora confesión de Tuto Patiño a su exnovia fallecida en ‘MasterChef Celebrity’

El proyecto empresarial, que vincula de manera directa el núcleo familiar de la pareja, arranca su presencia en el mercado nacional con la línea de productos Las Favoritas de Kai, inspirada en su hijo.

El término Sitaku nace del concepto “sin tanta culpa”, una narrativa comercial orientada a promover el disfrute de momentos cotidianos en el entorno familiar.

De acuerdo con la información entregada por la representación de la marca, la propuesta busca conectar la faceta personal y estética de los artistas con una oferta de pasabocas de consumo masivo.

Las Favoritas de Kai son papas que llegan con ocho sabores: mayonesa, BBQ, salsa rosada, limón, pollo, tomate, queso y natural; mientras que Los Favoritos de Kai es una línea de chicharrones que incluye cuatro sabores: natural, BBQ, limón y al ajillo, que ya se encuentran disponibles en tiendas Oxxo y Ara.

Mike Bahía y Greeicy presentan Sitaku, su nueva apuesta en la industria de ‘snacks’. Foto: Cortesía

Greeicy Rendón explicó los antecedentes del desarrollo de este emprendimiento, señalando: “Esta marca llegó a contar una historia bonita, a contar no solamente un producto que vende, sino todo lo que hay detrás, hecho con amor”.

Por su parte, Mike Bahía habló sobre la relación entre el aprendizaje de la paternidad y el mensaje central del proyecto empresarial: “Las cosas lindas toman tiempo y son para siempre, como nuestro hijo… Aunque sé que nos vamos a equivocar siendo padres, con seguridad, en medio de tanto amor, cada error será sin tanta culpa”.

Como parte de la estrategia de lanzamiento e integración entre sus carreras artísticas y sus proyectos corporativos, la pareja utilizó el sencillo musical titulado Sitaku para introducir la marca en la conversación digital antes del despliegue masivo en puntos de venta.

Murió Piero, el cantautor de ‘Mi viejo’; acaba de cumplir 81 años

Según las métricas reportadas por el equipo de prensa del proyecto, la composición musical ya acumula más de un millón de reproducciones en plataformas de streaming y ha registrado más de 5.000 creaciones de contenido en la plataforma TikTok.

Con esta dinámica, la pieza musical sirvió como antesala publicitaria para dar a conocer la propuesta empresarial.