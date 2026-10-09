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Juan Guillermo Cuadrado dejó ver su desazón: mágica jugada en Millonarios acabó en nada

El volante tiró magia en Millonarios, pero sus compañeros no concluyeron la acción de la mejor manera.

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Redacción Deportes
9 de octubre de 2026 a las 2:08 p. m.
La jugada de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios ante Fortaleza, que se volvió viral.
La jugada de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios ante Fortaleza, que se volvió viral. Foto: Grande: Colprensa - Cristian Bayona / Pequeñas: Transmisión oficial Win Sports+.

Juan Guillermo Cuadrado ya da destellos de magia con Millonarios. El pasado jueves, 8 de octubre, fue titular en el empate ante Fortaleza (1-1), jugando 71′ y llevándose varios aplausos.

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Prueba de su calidad con el balón, una jugada de Juan Cuadrado acabó haciéndose viral. Fue sobre los 65′ de partido, cuando hizo un taco de primera intención, le llovieron aplausos, pero después acabó en nada porque su compañero devolvió mal el esférico.

Y como ya se ha visto, en partidos previos de Millonarios, los defensas rivales del cuadro embajador tratan de parar a Cuadrado con falta. En Fortaleza no hubo excepción al respecto.

Ya después del partido, tras haber sumado un empate, Cuadrado habló con Win Spots y dijo: “Tenemos que pensar en nosotros, seguir confiando en el trabajo que estamos haciendo. Estoy feliz de ser parte de este equipo, tenemos la fe y tenemos un gran equipo”.

A Millonarios se le escaparon dos puntos contra Fortaleza

Parecía que Millonarios se quedaba con el triunfo sobre Fortaleza, pues a los 88′, Rodrigo Ureña puso el 1-0 parcial a favor de los embajadores.

Sin embargo, ahí surgió una situación desafortunada para el elenco embajador. El árbitro del partido, Bismarks Santiago, le sacó la roja al jugador de Millonarios, Francisco Chaverra, por una presunta agresión sobre su rival, Yesid Díaz.

A los 90+3′, de manera agónica, Italo Cortés colocó el 1-1 final con el que ambos equipos sumaron una unidad en la tabla de posiciones.

Cuando el partido finalizó, el técnico embajador, Alberto Gamero, dijo en rueda de prensa: “La verdad, hoy con lo que vi preocupé. He visto la acción de Chaverra, lo llamé a preguntarle si eso que estaba viendo fue lo que pasó. Es más, ellos eran compañeros aquí en Equidad. Él (Chaverra) lo tocó, no le pegó. Y a mí lo raro que se me hace es el Var, no lo llama hoy”.

Y añadió: “Ahora que veníamos hablando con Rodrigo (Ureña), él me venía preguntando eso, ‘profe, ¿hablamos de eso o no hablamos de eso?’, Y yo, ‘¿por qué? Y me dijo: ‘Porque los árbitros siguen pitando y nosotros seguimos expulsados’“