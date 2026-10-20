“Reactivar la exploración de gas no es una opción, es una obligación”: ministra de Minas

La dependencia de Colombia del gas importado sigue en aumento. En septiembre, el país tuvo que comprar afuera el 39 % de lo necesario para cubrir la demanda. Así lo sostuvo la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en una citación que le hicieron en la plenaria del Senado a varios ministros del despacho del gobierno.

Arboleda alertó que, frente a las nuevas necesidades que plantea el Fenómeno de El Niño, literalmente, no hay gas para atenderlas.

En esta nación cayeron las reservas en un 46 % entre 2021 y 2026, según sostuvo la funcionaria. Ello, en parte, porque muchos inversionistas se fueron, en medio de la presión que había sobre su actividad.

Luego del panorama planteado, Arboleda señaló que reactivar la exploración de gas no es una opción, es una obligación.

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