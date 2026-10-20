Colombia recuperó el acceso al intercambio de datos del Grupo Egmont luego de dos años de suspensión por caso Pegasus

Colombia restableció su conexión al canal seguro de datos e inteligencia financiera del Grupo Egmont, tras un periodo de suspensión de dos años y luego de cumplir el estricto plan de acción concertado con el organismo sobre protección de datos y confidencialidad.

Directivo de Presidencia alertó “error” de la Uiaf por documento de Pegasus que leyó Petro y que derivó en una fuerte sanción

La restricción de acceso se impuso el 23 de septiembre de 2024, tras la divulgación pública no autorizada de información reservada sobre la compra del software espía Pegasus por parte del entonces presidente Gustavo Petro, quien reveló documentos confidenciales de inteligencia financiera remitidos por Israel.

Durante estos dos años, el país conservó su estatus de miembro del Grupo Egmont, pero perdió el acceso a la plataforma segura para solicitar y compartir datos de inteligencia financiera.

El Grupo Egmont es una red internacional unificada compuesta por las Unidades de Inteligencia Financiera (Uiaf) de 177 países y jurisdicciones. Su objetivo principal es combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel global mediante el intercambio rápido, seguro y confidencial de información financiera.

En los meses posteriores a la sanción, Colombia adelantó diferentes gestiones para volver a acceder a este canal. En abril, la Uiaf informó sobre los avances de un decreto destinado a reglamentar el tratamiento de la información recibida de sus homólogas internacionales, como parte de los compromisos asumidos ante la organización.

Posteriormente, la Uiaf anunció en mayo que las directivas de Egmont aprobaron el plan de acción presentado y, en agosto, se confirmó oficialmente el levantamiento de la sanción tras verificarse todas las garantías de seguridad técnica e institucional correspondientes.

Marta Luz Reyes Cerros, directora general de la Uiaf, calificó el restablecimiento como un “sello de garantía mundial” para Colombia.

“El restablecimiento del intercambio de información con más de 186 unidades de inteligencia financiera es un sello de garantía mundial para Colombia. Significa restablecer la confianza de nuestros aliados internacionales y acceder a información para identificar los movimientos de recursos vinculados con actividades ilícitas”, destacó Reyes.