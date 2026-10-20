Robo de autopartes en parqueadero frente a edificio en exclusivo barrio de Bogotá quedó en video

En la noche de este lunes, 19 de octubre, un video dejó en evidencia el modus operandi de tres sujetos que robaron autopartes de una camioneta que estaba en el parqueadero de un edificio en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá.

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La cámara de seguridad del lugar evidenció el momento exacto en el que los hombres bajaron de un automóvil en el que se movilizaban e inmediatamente se dirigieron hacia el vehículo que atracarían. En la evidencia gráfica se logra apreciar que el auto en el que se movilizaban los esperó y se volvieron a subir al finalizar su hecho.

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Una vez descienden de este auto, se dirigieron a una camioneta que estaba parqueada frente a un edificio del exclusivo sector de la capital.

A falta de confirmación por parte de las autoridades, en los videos se logra apreciar que los sujetos abordan los espejos y los estribos de la camioneta. Allí se puede apreciar que los hombres huyen con elementos en sus manos.

A continuación, el video del momento exacto:

#BOGOTÁ. Anoche 19OCT, en el b/Cedritos, loc/Usaquén, cám's/seguridad registraron a varios sujetos que bajaron de un automóvil para robar autopartes de una camioneta parqueada frente a un edificio, luego huyeron rápidamente en el mismo vehículo que los esperaba atravesando la calle. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Por el momento, las autoridades no se han referido a este caso particular. El video de la cámara de seguridad evidencia que habría sucedido a mediados de las 10:33 de la noche de este lunes, 19 de octubre de 2026. En la parte superior derecha se evidencia la hora y fecha de los hechos.

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, reaccionó a este video. En su publicación, el representante pidió a la Secretaría de Seguridad de Bogotá que desmantele estas bandas que operan en el norte de la ciudad.

“Quedaron en video estos delincuentes que roban espejos y llantas de vehículos estacionados en el barrio Cedritos. Bandas que operan en el norte de Bogotá y que tienen que ser desmanteladas”, dijo Amin.

La Secretaría de Seguridad ha liderado en semanas previas algunas estrategias con las que le pide a la ciudadanía que los vehículos no queden en la calle a la intemperie, ya que, se ha evidenciado que los delincuentes están usando estos descuidos para robar sus autos.