Robo de camioneta en Bogotá destapó detalles de cómo operarían estos delincuentes

El rastreo de una camioneta hurtada en el norte de Bogotá permitió a la Policía llegar hasta un lavadero del barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, donde fueron capturadas cinco personas, entre ellas una mujer.

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Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el automotor y encontraron varios dispositivos electrónicos que quedaron en manos de las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la ubicación del vehículo fue posible gracias al sistema de GPS del mismo. Esta herramienta permitió a las patrullas de vigilancia seguir el rastro de la camioneta hasta el establecimiento, donde finalmente fue localizada.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, los cinco ciudadanos habrían intentado escapar al percatarse de la presencia de los uniformados. Sin embargo, la reacción de las patrullas permitió interceptarlos y proceder con las capturas.

Dispositivos hallados por las autoridades. Foto: Policía Nacional

Durante la inspección, los policías encontraron un inhibidor de señal, objeto que permitiría bloquear ondas de radio, impidiendo la correcta ejecución de aparatos como los GPS. Además, en el lugar hallaron radios y otros dispositivos electrónicos.

Estos elementos son ahora parte del material recopilado en el procedimiento y deberán ser examinados por las autoridades pertinentes para determinar el uso que les daban los sospechosos.

Asimismo, los uniformados se percataron de una placa de identificación vehicular que, según el reporte oficial, presuntamente estaría relacionada con una posible alteración de los sistemas de identificación del automotor.

Pieza que pudo ser usada con las intenciones de dificultar la detección del vehículo robado y hacerlo pasar como otro.

Las cinco personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto y falsedad marcaria. Será esta autoridad la encargada de avanzar en el proceso y determinar las responsabilidades de los detenidos, de acuerdo con las pruebas que se recopilen.

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Uno de los aspectos destacados por las autoridades es que los capturados registran antecedentes por hurto de vehículos. Asimismo, el informe señala que uno de ellos tendría una medida de detención domiciliaria por conductas delictivas relacionadas con este mismo tipo de hechos.

El caso se suma a las acciones operativas que adelanta la Policía en Bogotá para enfrentar el hurto de automotores y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.