Bancolombia aumenta 19 % su cartera agropecuaria y desembolsa $11,7 billones en 2026

Bancolombia alcanzó un saldo de cartera de $18,2 billones en el sector agropecuario, un crecimiento anual del 19 %, con recursos destinados a financiar a productores, comercializadores, transformadores y empresas vinculadas a las cadenas agroindustriales del país.

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Entre enero y septiembre de 2026, la entidad desembolsó más de $11,7 billones para proyectos relacionados con capital de trabajo, modernización productiva, incorporación de tecnología, transformación de productos y expansión hacia nuevos mercados.

Actualmente, el banco atiende a más de 333.000 clientes del sector en diferentes regiones de Colombia, con alternativas de financiación y servicios adaptados a las necesidades de sus negocios.

Dentro de su oferta se encuentran mecanismos como el leasing para adquirir maquinaria y equipos, así como soluciones de comercio exterior y moneda extranjera para empresas importadoras y exportadoras.

Además, mediante modelos como el Crédito Integrador, el Crédito Asociativo y los Encadenamientos Productivos, Bancolombia ha otorgado $528.000 millones y beneficiado a 7.300 productores. Entre enero y septiembre de este año, también destinó $66.000 millones a proyectos liderados por mujeres del sector y $1,5 billones a iniciativas de agro sostenible.

El Fenómeno de El Niño podría reducir las áreas sembradas y cosechadas de cultivos transitorios durante el primer semestre de 2027 Foto: stock.adobe

¿Cómo le irá al agro colombiano en 2027?

El sector enfrenta retos asociados al comportamiento de la tasa de cambio y al Fenómeno de El Niño, aunque algunos productos agrícolas se han beneficiado del aumento de los precios internacionales.

De acuerdo con las estimaciones del equipo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el producto interno bruto (PIB) agropecuario podría crecer 1,6 % en 2027, luego de una contracción proyectada del 2 % para 2026.

La recuperación estaría impulsada principalmente por algunos cultivos y por el crecimiento sostenido de las actividades pecuarias.

Sin embargo, el Fenómeno de El Niño podría reducir las áreas sembradas y cosechadas de cultivos transitorios durante el primer semestre de 2027, además de afectar cultivos permanentes y la ganadería bovina. El impacto dependerá de la intensidad, duración y distribución geográfica del fenómeno.

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Por su parte, la apreciación del peso colombiano puede reducir la competitividad de productos de exportación como café, banano, flores y aguacate Hass. Al mismo tiempo, una tasa de cambio más baja puede abaratar insumos importados, como fertilizantes y plaguicidas, y favorecer los costos de algunas actividades agropecuarias.

El desempeño del sector dependerá, por tanto, de la evolución de estas variables y de la capacidad de los productores para responder a las condiciones climáticas y del mercado.