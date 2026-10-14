Bancolombia estrena documental sobre el fraude y explica cómo reconocer las señales de alerta

Una llamada, un mensaje o un clic pueden ser suficientes para caer en una estafa. En este contexto, Bancolombia presentó No pasa hasta que pasa, un documental que busca explicar cómo operan los fraudes, identificar sus mecanismos y ofrecer herramientas para prevenirlos.

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La producción está disponible en el canal oficial de Bancolombia en YouTube y está organizada por capítulos. A través de historias reales, busca mostrar que cualquier persona puede ser víctima de una estafa y que la prevención comienza antes de tomar decisiones como abrir un enlace, compartir un código o seguir instrucciones que generan sensación de urgencia.

El documental reúne testimonios de personas afectadas, autoridades, expertos en seguridad digital y personas que estuvieron involucradas en estas prácticas. El objetivo es comprender las distintas modalidades de fraude, reconocer señales de alerta y evitar los prejuicios contra quienes han sido víctimas.

“La prevención se concentró durante mucho tiempo en decirles a las personas qué no debían hacer, pero el fraude evolucionó. Hoy se apoya en emociones y situaciones cotidianas, lo que nos lleva a pasar de advertir a entrenar, de informar a preparar y de reaccionar a desarrollar en las personas capacidades para reconocerlo antes de que se materialice”, afirmó Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia.

Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia. Foto: Cortesía Bancolombia

Uno de los mensajes centrales de la producción es que las estafas no dependen exclusivamente de herramientas tecnológicas. Los delincuentes también recurren a relaciones de confianza, falsas oportunidades, distracciones y presiones para influir en las decisiones. Además, pueden suplantar marcas, números telefónicos, mensajes y páginas que parecen legítimas.

Ante estas situaciones, la recomendación es hacer una pausa, verificar la información por otro medio y acudir a los canales oficiales antes de realizar cualquier operación.

La iniciativa también recuerda algunas herramientas disponibles en los canales de Bancolombia para administrar la seguridad de los productos financieros, entre ellas bloquear o activar tarjetas, bloquear productos, cambiar claves, establecer topes transaccionales y activar alertas y notificaciones.

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Asimismo, insiste en que los usuarios no deben compartir sus nombres de usuario, contraseñas, números de tarjeta, fechas de vencimiento ni códigos de seguridad.

Con este documental, Bancolombia busca ampliar el alcance de sus acciones de prevención y promover decisiones más seguras frente a situaciones que podrían terminar en fraude.