De acuerdo con el informe Perspectivas del mercado colombiano para 2027 del Grupo Cibest, el índice MSCI Colcap podría alcanzar un valor de 2.742,8 puntos, un retorno total esperado del 17,8% para 2027.

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De la rentabilidad esperada por Cibest para el Colcap, el 5,9% se explicaría por el pago de dividendos y el 11,8% restante por la valorización de las acciones.

La entidad mantiene un ‘sesgo constructivo’ sobre el mercado colombiano y ubicó a 12 de las 18 empresas analizadas en su informe centro de la categoría Sobreponderar.

Un informe del Grupo Cibest mostró sus perspectivas para el mercado colombiano el año entrante. Foto: Getty Images - Grupo Cibest - Composición SEMANA

¿Dónde está el mayor potencial de valorización?

Dentro de los sectores analizados por Cibest, hay algunos que superan el 80% en retornos totales esperados.

En cuanto a infraestructura y e inmobiliario, PEI encabeza las proyecciones con un retorno total estimado del 94,4%, un escenario atado a la baja de tasas de interés, seguido de Corficolombiana con un 41,8% y Cementos Argos con un 34,4%.

Para el sector de energía y gas, la entidad proyecta un retorno total del 47,4% para Promigas y uno del 35,1% para Celsia.

Y en el sector financiero y de consumo, Banco de Bogotá lidera en banca con retornos proyectados en un 40,2%; Enka lidera en industria con un 40,6% y Bladez con 37,7%.

En cuanto a las compañías que ofrecen el mejor retorno por dividendo estimado, encabeza Terpel con el 11,2%, seguido por activos como Promigas (9,1%), PEI (9,5%), Celsia (8,3%) y Grupo Energía Bogotá—GEB, (8,3%).

Las acciones con retorno limitado

En el informe de Grupo Cibest también destacan el balance de algunas acciones en las que el retorno total es ‘modesto’ o limitado para 2027.

Ecopetrol proyecta un retorno total del 7,9% debido a los precios del Brent y la tasa de cambio; Davivienda (9,8%) y Grupo Aval (14,0%) tienen retornos limitados por las tasas elevadas; ISA muestra un retorno del 3,2% tras el recorte de su plan de inversión en Colombia y Mineros tiene una proyección negativa (-13,7%) por la apreciación del peso este año.

¿Y las condiciones de mercado?

El Grupo Cibest estima un crecimiento del PIB en 2,4%, una inflación descendiendo hasta el 5,5% y una tasa de interés del 11,5%.

Entre los factores de riesgo identificados dentro del informe para el año entrante está la disciplina fiscal del nuevo Gobierno, la volatilidad de las materias primas, las afectaciones que tendrá el fenómeno de El Niño y cómo se materializarán unas nuevas reglas claras de inversión en el país.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a un estudio de valoración y proyecciones del equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest y no constituyen de ninguna forma una sugerencia o recomendación directa de compra o venta de activos.