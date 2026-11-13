Ecopetrol negocia compra de gas a Venezuela por 10 años y planea reactivar el fracking

Durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre, el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, confirmó dos movimientos estratégicos clave para la estatal petrolera: la negociación de un acuerdo comercial para importar gas venezolano y la posible exploración de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio.

Ecopetrol tuvo ganancias netas por $13,7 billones en nueve meses, con crecimiento de casi 83%

Respecto al negocio de la importación de gas venezolano, Ecopetrol se encontraría negociando un contrato a 10 años con Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) buscando un precio competitivo y por debajo del valor del mercado actual.

Se proyecta importar 50 millones de pies cúbicos diarios en la primera fase, lo que representaría aproximadamente el 5% del consumo nacional de gas, y se utilizaría el Gasoducto Antonio Ricaurte. Gutiérrez señaló que la estatal colombiana le solicitará a PDVSA la gestión y operación del tramo venezolano de este gasoducto.

Cabe señalar que este proyecto requiere de una rehabilitación técnica y de la autorización expresa de la OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU., por lo que el presidente de Ecopetrol enfatizó que no darán “un solo paso fuera de ese marco” para lograr el proyecto.

En cuanto a la exploración de yacimientos no convencionales (fracking), Gutiérrez explicó que se buscará reactivar la etapa exploratoria en ‘La Luna’, ubicada en el Valle Medio del Magdalena.

Joaquín Gutiérrez confirmó estos dos movimientos estratégicos durante la entrega de resultados del tercer trimestre. Foto: Colprensa

Los directivos de Ecopetrol calificaron el potencial geológico de esta zona como similar o con mayores posibilidades que el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina.

No obstante, esta exploración se encuentra en la fase de actualización de prospectividad técnica, por lo que aún no se contempla el fracturamiento o perforación de manera inmediata.

Ambos proyectos de la estatal petrolera colombiana buscan resolver la crisis de suministro que enfrenta el país.

Según las cifras citadas por Ecopetrol, la producción de gas comercializable cayó cerca del 12,9 % al 13 % en los primeros nueve meses del año frente a 2025. Además, el gas importado ya representa el 37,1% de la demanda nacional.