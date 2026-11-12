Ecopetrol tuvo ganancias netas por $13,7 billones en nueve meses, con crecimiento de casi 83%

La empresa petrolera colombiana Ecopetrol, en la que el Estado es el controlante, presentó los resultados del tercer trimestre del año.

El informe, divulgado a través de la Superintendencia Financiera, sin la acostumbrada explicación por parte del presidente de la compañía (Joaquín Gutiérrez se posesionó el 28 de septiembre), evidencia que Ecopetrol registró ganancias netas atribuibles a los accionistas, por 13,7 billones de pesos en los 9 meses de este año, contando hasta el tercer trimestre, lo que equivale a un crecimiento superior al 82 %. No hay que olvidar que el mayor accionista de la petrolera es el Estado, que mantiene el control de la propiedad.

La que es la empresa más grande del país y la que hace un aporte decisivo a las finanzas de la Nación ha estado en boga por estos días, debido a la propuesta del Centro Democrático de vender el porcentaje de la compañía que ya está autorizado, en medio de una crisis fiscal que enfrenta Colombia y que ha puesto al gobierno a buscar estrategias de financiación por todas las fuentes posibles.

El primer mensaje de Joaquín Gutiérrez

Mucha expectativa había generado el que sería el primer mensaje de Joaquín Gutiérrez, el nuevo timonel de la compañía. Luego de darse a conocer, a través de la Superintendencia Financiera, que durante el tercer trimestre la compañía registró ingresos por 35 billones de pesos, con un acumulado de 103,8 billones de pesos en los 9 meses, el funcionario envió señales de lo que vendrá para Ecopetrol en el futuro. “”Se ratifica la rentabilidad de la operación".

Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol Foto: Imagen de video Ecopetrol / cortesía

Aumento de reservas probadas. En el informe, Gutiérrez destaca que, en el frente operativo, se enfocará en aumentar las reservas priorizando los barriles rentables.

Igualmente, se retomará la exploración y evaluación de nuevas oportunidades de crecimiento dentro y fuera de Colombia, afirmó.

El nuevo presidente de Ecopetrol manifestó además, a través del documento, que su norte será “encontrar las soluciones que requiere el país para atender los retos de abastecimiento y confiabilidad de energía y gas a precios competitivos, incluyendo el aseguramiento de los proyectos offshore, al tiempo que impulsamos la atracción de inversión, las alianzas estratégicas y la dinamización de la industria de petróleo y gas”.

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