Primero Sanitas y ahora Colsubsidio: la Supersalud interviene ante las fallas en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a Colsubsidio por deficiencias en la entrega de medicamentos y en la prestación del servicio farmacéutico a los afiliados de la EPS Sanitas. La decisión, anunciada este miércoles 11 de noviembre, obliga a la caja de compensación a adoptar medidas inmediatas para corregir las fallas detectadas.

Según informó la entidad de vigilancia, Colsubsidio deberá implementar un plan de normalización que permita entregar los medicamentos, dispositivos médicos y demás tecnologías en salud que se encuentran pendientes. También tendrá que resolver las solicitudes acumuladas y garantizar una respuesta oportuna a los nuevos requerimientos de los usuarios.

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Uno de los principales puntos de la medida es la atención prioritaria de los pacientes que podrían enfrentar mayores riesgos por las demoras en la entrega de sus tratamientos.

Entre ellos están las personas con enfermedades crónicas, patologías de alto costo, tratamientos continuos o condiciones clínicas de elevado riesgo. La prioridad también cobija a menores de edad, adultos mayores y otros grupos sujetos a especial protección constitucional.

Sanitas bajo nueva orden de Supersalud. Foto: Composición Semana/ Sanitas/Colsubsidio/ Supersalud

La Superintendencia exigió, además, que Colsubsidio presente informes periódicos sobre los avances del plan. Estos reportes deberán incluir soportes que permitan comprobar cuáles medicamentos fueron efectivamente entregados, cuántas solicitudes se atendieron y qué acciones se adoptarán para solucionar los casos que continúen pendientes.

De esta manera, la entidad buscará verificar no solo la puesta en marcha de las medidas, sino también sus resultados en la atención de los afiliados de Sanitas.

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Esta acción de la Supersalud fue antecedida por una medida cautelar contra la EPS Sanitas, a la que también le ordenó adoptar acciones inmediatas para solucionar los retrasos en la dispensación, las entregas incompletas y las dificultades que enfrentan los afiliados en los puntos de atención.

La decisión se conoce en medio de las denuncias de usuarios que han reportado largas filas, varias horas de espera y dificultades para recibir los medicamentos formulados.

La entrega oportuna de medicamentos es uno de los actuales problemas del sistema de salud colombiano. Foto: El País

Las dificultades financieras de las EPS, los problemas de contratación con gestores farmacéuticos y las fallas administrativas han agravado la crisis de los medicamentos en el país. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de 2026, el 81 % de las personas encuestadas en puntos de dispensación reportó problemas para recibir sus medicamentos. Además, cerca del 60 % de los afectados tuvo que comprarlos con recursos propios.

La situación ha llevado al Gobierno a exigir medidas para garantizar la continuidad de los tratamientos.