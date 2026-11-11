Salario mínimo 2027: Ministerio del Trabajo prepara agenda para la negociación

El Gobierno nacional comenzó a preparar la discusión del salario mínimo de 2027 con una mesa de trabajo que reunió a seis entidades económicas y administrativas para analizar las variables que incidirán en la negociación.

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El encuentro, liderado por el Ministerio del Trabajo, contó con representantes de los ministerios de Hacienda; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Durante la jornada se revisaron factores como la inflación, la productividad, el empleo, la informalidad y el poder adquisitivo, así como las condiciones económicas de las empresas. También se abordaron las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de los posibles efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de los hogares.

La ministra del Trabajo, Natalia López (cen.); la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad (der.); y la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero (izq.). Foto: Ministerio de Trabajo API

En este contexto, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, señaló que “desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”.

Por su parte, la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, destacó la importancia de comprender el comportamiento de la informalidad, los ingresos y las oportunidades de empleo para que la discusión salarial responda a las condiciones económicas y sociales del país.

Esta reunión hace parte de la estrategia preparatoria del Ministerio del Trabajo, que contempla encuentros con sectores productivos, organizaciones sindicales, la academia y representantes de poblaciones con distintas condiciones de vinculación laboral.

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La entidad también anunció que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales mantendrá una agenda durante todo el año para discutir, además del salario mínimo, otros asuntos claves de la política laboral.

Con estos espacios, el Gobierno busca avanzar en la preparación de la negociación para 2027, que tendrá como punto de partida el análisis de las condiciones económicas y del mercado laboral.