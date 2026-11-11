Dólar cerró a la baja y finalizó la jornada del miércoles 11 de noviembre más barato

El dólar estadounidense cerró la jornada del 11 de noviembre en Colombia con un precio de $3.295, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó una reducción de $2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $3.297.

La sesión comenzó con el dólar en $3.292. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.311 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $3.271. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.275.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.170 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 745 millones de dólares.

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Economía internacional

La guerra entre Irán y Estados Unidos causó daños por aproximadamente 200.000 millones de dólares en los países del Golfo, donde las pérdidas económicas podrían alcanzar una cifra cuatro veces mayor para 2030, según un informe de Allianz Trade publicado el miércoles.

A fines de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de ataques contra Irán, que respondió bloqueando el estrecho de Ormuz y atacando a sus países vecinos, aliados de Washington, especialmente en la región del Golfo.

Las bases estadounidenses en la región y las infraestructuras civiles sufrieron daños, en particular tras la entrada en guerra de los hutíes proiraníes de Yemen en julio.

La divisa la jornada del miércoles. Foto: Getty Images

Estos cruzan ataques casi a diario con su vecino saudita, a la cabeza de una coalición militar que apoya al gobierno yemení.

Los hutíes reivindican regularmente ataques contra el aeropuerto de Riad y las instalaciones petroleras.

“Los daños materiales en toda la región se estiman en algo más de 200.000 millones de dólares, concentrados principalmente en las economías que dependen del estrecho de Ormuz, en particular en las infraestructuras energéticas”, señala el informe.

Más de 80 instalaciones energéticas fueron alcanzadas durante la guerra, principalmente en Kuwait, Catar y Baréin, y un tercio de ellas resultaron “dañadas gravemente”.

El informe abarca los seis países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Arabia Saudita, Omán, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

La guerra también tuvo repercusiones en el turismo y el sector inmobiliario, que registrarán un crecimiento más lento durante los próximos años.

“Se espera que el costo total de la guerra para los países del Golfo alcance los 790.000 millones de dólares, lo que representa un déficit acumulado equivalente al 5,9% del PIB en comparación con la tendencia anterior a la guerra hasta 2030”, señala el informe.

Esta cifra “refleja la pérdida acumulada de producción económica durante el período 2026-2030, es decir, la diferencia entre lo que la región habría producido según su tendencia de crecimiento anterior a la guerra y lo que se prevé que produzca ahora”.

Para compensar estas pérdidas, los Estados del Golfo deberían “aumentar el gasto interno, ya que las prioridades de los gobiernos han dejado de centrarse en los megaproyectos para orientarse hacia la resiliencia y las cuestiones relacionadas con la seguridad”, señala el informe, que también advierte sobre un fuerte aumento de la deuda de estos países.

*Con informacion de AFP.