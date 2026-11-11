IATA advierte sobre los retos de capacidad de El Dorado y pide mejorar la infraestructura aeroportuaria en Colombia

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) señaló que Colombia necesita avanzar en la ampliación de la capacidad de sus aeropuertos y mejorar las condiciones de operación del sector para responder al crecimiento del tráfico de pasajeros y carga. El llamado se dio durante el IATA Cargo Day, realizado por primera vez en América y cuya sede fue Colombia.

Nuevas fallas en el software del Aeropuerto El Dorado: problemas con el sistema de check-in y embarque

Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, afirmó que el país debe trabajar en una agenda de largo plazo con el Gobierno para fortalecer la infraestructura aeroportuaria y aprovechar su potencial de conectividad.

Según explicó, Colombia ha registrado un crecimiento importante en el transporte aéreo después de la pandemia, con nuevas conexiones internacionales y mayor movimiento desde ciudades como Cartagena, Medellín, Cali y Pereira.

Uno de los principales desafíos está en el aeropuerto El Dorado, cuya capacidad declarada es de 74 operaciones por hora. Paula Bernal, country manager de IATA, explicó que el aeropuerto opera bajo un esquema de congestión nivel 3 y que más del 80 % de los vuelos del país, tanto de pasajeros como de carga, pasan por esta terminal.

Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas Foto: Semana

La organización cuenta con un estudio de capacidad y eficiencia operacional realizado en 2023, que contiene 23 recomendaciones para aumentar las operaciones por hora hasta 90 e incluso 100. Sin embargo, Cerdá indicó que solo tres de esas recomendaciones se han implementado.

Entre las medidas está permitir aproximaciones paralelas para que los aviones puedan aterrizar simultáneamente en las dos pistas, mediante ajustes en los procedimientos y sin requerir grandes inversiones.

“Nosotros confiamos y seguimos trabajando con las autoridades en la aplicación de esas recomendaciones y de todos los temas de eficiencia operacional que son del día a día del aeropuerto El Dorado y de los demás aeropuertos para seguir brindando no solamente el volumen de servicio que brindamos, sino de un punto de vista de calidad”, explicó Bernal.

Paula Bernal, country manager de la Iata en Colombia. Foto: Jorge Escobar Banderas

En materia de carga, Bernal destacó que Colombia movilizó cerca de un millón de toneladas durante el año pasado y que El Dorado se convirtió en el aeropuerto con mayor movimiento de carga de América Latina, por encima de terminales de Brasil y México. La directiva también señaló que la aviación, en conjunto con sus encadenamientos productivos, representa más del 4 % del PIB del país.

La competitividad es otro de los puntos de preocupación. La Country Manager de IATA indicó que el precio del combustible de aviación en Colombia aumentó 133 % en lo corrido de 2026. Además, señaló que más del 30 % del valor de un tiquete nacional corresponde a impuestos y tasas, proporción que supera el 50 % en los internacionales.

Gobierno De La Espriella busca avanzar en su Ley de Rescate Económico: reunión clave en Barranquilla

Ante este panorama, IATA considera necesario revisar las cargas tributarias, incluido el incremento del impuesto al carbono planteado en la reforma tributaria, y retomar propuestas como la reducción del IVA al combustible de aviación y a los tiquetes.

“Nosotros hemos tenido conversaciones al respecto en donde hemos hablado de la importancia de tener en cuenta que la aviación no tiene un combustible sustituto. No existe hoy en el mundo y en Colombia específicamente no hay disponible un combustible sustituto al combustible de aviación”, Concluyó Bernal.