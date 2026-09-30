¿Cuánto costará tanquear su vehículo con el aumento en el precio de la gasolina y el ACPM? Precio por ciudad

Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda actualizaron los precios de la gasolina y el ACPM. El aumento anunciado por el Gobierno es de tan solo $46 en promedio, lo que no representa una gran afectación a la ciudadanía, pero que sí se evidencia en cantidad.

Este aumento, equivalente a una variación del 0,29 % frente a septiembre, se hará efectivo en las estaciones de servicio desde este 1 de octubre de 2026.

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Tablas del precio de combustible por ciudad

El Gobierno nacional detalló el nuevo promedio en el precio por cada ciudad. A continuación, la media del valor de la gasolina en algunas de las principales ciudades de Colombia:

Nuevo precio de la gasolina por ciudades

Precios por ciudades - GMC E10 sep-26 oct-26 Diferencia Bogotá D.C. 16.331 16.377 46 Medellín 16.251 16.297 46 Cali 16.339 16.386 47 Barranquilla 15.964 16.010 46 Cartagena 15.921 15.967 46 Montería 16.171 16.217 46 Bucaramanga 16.089 16.135 46 Villavicencio 16.431 16.477 46 Pereira 16.276 16.322 46 Manizales 16.304 16.350 46 Ibagué 16.245 16.291 46 Pasto 13.920 13.966 46 Cúcuta 14.281 14.328 47 Promedio PVP GMC - 13 Ciudades Principales 15.886 15.933 46

Tomado de: Dirección de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía.

El ACPM no subió de precio y el Gobierno confirmó que se mantendrá igual que en septiembre.

Los $46 de aumento que se evidenciaron en el precio de la gasolina no se traducen en un drástico cambio en el precio de una tanqueada, que es lo que preocupa a los conductores del país; sin embargo, este sí tiene incidencia en el bolsillo de los colombianos.

¿Cuánto vale tanquear un vehículo en Colombia?

El valor de una tanqueada depende también del vehículo, pues no tiene la misma capacidad un vehículo grande que uno pequeño. Un automóvil compacto tiene la capacidad de almacenar entre 10 y 14 galones, mientras que una camioneta aguanta hasta 24.

Tablero de un carro / Testigo de la gasolina Foto: Getty Images

Un vehículo que tiene capacidad de 14 galones y se tanquea en Bogotá, donde el nuevo precio promedio es de $13.377, llenará su tanque de gasolina con unos $187.278. Claro está, partiendo de 0.

En septiembre, este mismo caso hipotético implicaba que llenar el precio del combustible vale unos $186.634, marcando una diferencia muy leve de $644.

Con este panorama, los conductores pueden tener un parte de aliento, ya que el aumento realmente marca una estabilidad. El leve incremento responde a una actualización en los precios de los biocombustibles, provocada por la emergencia del terremoto.

“El ajuste responde a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina. Este biocombustible se produce a partir de caña de azúcar, actividad de especial importancia para el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto”, señaló el MinEnergía.