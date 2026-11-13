Así es el avión A320neo de Latam que trasladará al Papa en su visita a Perú

Para la posteridad, seguramente, muchos ciudadanos usuarios de la aerolínea Latam podrán subirse al avión A320neo, que fue el que la compañía puso a disposición, para que haga los viajes del Papa León XIV por el Perú.

En la aeronave, el sumo pontífice será el huésped de honor, y allí estará acompañado por una comitiva de 20 personas. El avión tiene capacidad para transportar a 180 pasajeros.

El vehículo fue ataviado especialmente para la ocasión, pues lleva en el fuselaje el escudo papal y el logotipo oficial de la visita con la imagen del sumo pontífice y los santos peruanos.

Se trata de una a imagen de 50 metros, hecha en vinilo, diseñada para resistir hasta 900 kilogramos por hora y 10 mil metros de altura.

Para elaborarla, los instaladores se tardaron más de 18 horas.

Y no es todo. En el interior de la cabina se han colocado cabezales con el escudo papal. Además, de almohadas, frazadas y neceser con productos esenciales para el viaje.

El papa León XIV Foto: AP Photo/Emma Da Silva

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