Demoledor primer tiempo de Países Bajos vs. Grecia en Liga de Nacionales: solo un equipo en campo

Cinco goles en 45 minutos de Países Bajos frente a Grecia demostraron el gran dominio de los dirigidos por el español Xavi Hernández en la fecha 5 del grupo 2 (Liga A).

Anotaciones desde el minuto 6 en adelante a través de Crysencio Summerville abrieron el camino para que la ‘naranja mecánica’ fuera una auténtica aplanadora contra los griegos.

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Tijjani Reijnders alargó la distancia en favor de los suyos con un triplete entre los minutos 12 al 33. El del Al-Qadsiah F. C. fue letal frente al arco para llevar el marcador a un 4-0 antes del pitazo final del primer tiempo.

Jurriën Timber completó la faena de los comandados por Hernández, que cada vez se ve más acoplado al proceso con la selección holandesa.

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