¿Qué necesita Colombia para reactivar la producción de gas y petróleo?

La producción de gas y petróleo de Colombia está en estado crítico. Según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el país produce 27 % menos petróleo y 32 % menos gas que en 2015. “No explorar y explotar nuestros recursos hizo que solo tengamos reservas probadas de petróleo para 7,4 años, y de gas de 5,9 años, lo que nos ha llevado a incrementar las importaciones.

Por ejemplo, en 2025 Colombia importó el 18,8 % del gas que consumimos, y la cifra seguirá en aumento en la medida en que haya más demanda”, explicó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, durante la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Cartagena. Para el dirigente gremial, Colombia perdió la soberanía energética en gas y podría repetir la historia en petróleo si no se toman acciones rápidamente.

Nelson Castañeda, presidente de Campetrol. Foto: José Manuel Pedraza

Pero el dilema va más allá. Venezuela, uno de los países con mayor potencial energético del mundo, está en plena reactivación, lo que puede hacer que gran parte del capital que no encontró una ruta de inversión en Colombia en los últimos años se instale allí. “Tenemos un vecindario que está compitiendo por la inversión, los activos y el talento, y es el momento de despertar y ofrecer las condiciones necesarias para volvernos más atractivos”, advirtió Frank Pearl, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

¿Qué debe hacer Colombia? De acuerdo con Ernesto Forero, presidente de la ANH, el reto que tiene el país es decidir si retomará su actividad para recuperar las reservas que existen. “Con el nuevo Gobierno, el momento que tanto estaba esperando el sector ya llegó. Las condiciones están dadas para reactivar las inversiones porque Colombia tiene con qué responder”, señaló Forero.

Frank Pearl, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo. Foto: José Manuel Pedraza

Y es que según Campetrol, el país puede multiplicar por 4 las reservas de petróleo y por 96 las de gas. “Digamos que tenemos solo el 20 % de ese potencial. De todas formas, sería mejor de lo que tenemos ahora”, explicó Castañeda. Y agregó que ese renacer de la industria energética multiplicaría entre 2,5 y 4,3 veces los ingresos fiscales de Colombia. “Serían 533 billones de pesos más para el desarrollo del país y con esos recursos podríamos cerrar muchas de las brechas sociales que enfrentamos. Estimamos que se podría sacar de la pobreza a 7,6 millones de personas o dar un salto en vivienda o que 15 millones de colombianos tengan un mejor servicio de salud”.

Ernesto Forero, presidente de la ANH. Foto: José Manuel Pedraza

La ANH indica que el petróleo acumulado en el periodo 2025–2060 en Santander asciende a 3.382 miles de barriles, y en Meta a 3.692, una capacidad que ubicaría a estos dos departamentos como líderes de producción en el país. Por su parte, el Caribe, el Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería impulsarían el potencial gasífero de Colombia.

Los expertos aseguran que para hacer realidad esa reactivación, el país debe trabajar en cuatro frentes: aumentar el factor de recobro de los campos actuales, desarrollar los proyectos offshore, impulsar la producción de los no convencionales con fracking y reactivar la exploración.

Una nueva inversión

El potencial de Colombia salta a la vista y compañías como Chevron han entendido que este es el momento de hacer inversiones importantes. Alejandro Rivero, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, señaló que a partir de 2027 destinarán 100 millones de dólares para mejorar las terminales de abastecimiento en Cartagena, San Andrés, Yumbo, Buenaventura y Bogotá. Además, el plan incluye 200 nuevas estaciones de servicio Texaco en el país. “Con este proyecto esperamos generar unos 2.000 empleos directos e indirectos en todo el territorio”, aseguró.