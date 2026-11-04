El inicio de la producción del proyecto Sirius, considerado uno de los desarrollos gasíferos más relevantes del Caribe colombiano, tendría que esperar un año más de lo proyectado inicialmente. Según Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, la nueva estimación de la compañía sitúa el comienzo de las operaciones en 2031, aunque se adelantan gestiones para intentar reducir los tiempos.

Durante la IX Cumbre de Petróleo y Gas que se realiza en Cartagena, el directivo explicó que la meta es alcanzar la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) hacia finales de 2027. A partir de ese hito, la empresa contempla 2031 como la fecha para iniciar la producción.

Moritz indicó que Petrobras evalúa distintas opciones para acelerar el cronograma. Sin embargo, advirtió que el cumplimiento de los tiempos depende de superar algunos trámites, entre ellos las consultas previas y el proceso de licenciamiento ambiental.

El anuncio se realizó en el marco de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Cartagena. Foto: José Manuel Pedraza

En materia de consultas previas, la compañía tiene previsto completar las 120 establecidas antes de finalizar diciembre y radicar la documentación correspondiente en enero. El presidente de Petrobras Colombia reconoció que aún quedan uno o dos asuntos por resolver, aunque destacó los avances y el trabajo conjunto con el Gobierno.

“Hay algunos retos en el proceso de consulta previa, estamos avanzando muchísimo, pero todavía hay uno o dos retos. Pero con esas acciones del Gobierno vamos a lograr”, afirmó Moritz.

Aumentar la producción de gas

Colombia necesita recuperar la soberanía energética en materia de producción de gas. Así lo manifestó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, quien aseguró que en 2025 el país importó el 18,8 % del gas, “una cifra que seguirá en aumento en la medida en que haya más demanda”.

Nelson Castañeda, presidente de Campetrol. Foto: José Manuel Pedraza

Durante el Congreso, quedó en evidencia que el desafío del gas es real, y más de cara al fenómeno de El Niño. “En Colombia no tenemos otra alternativa que ahorrar energía, y eso significa que todos, desde los mismos hogares, debemos ser conscientes del consumo”, explicó Castañeda.

Actualmente, el país cuenta con reservas de gas probadas para 5,9 años. No obstante, se estima que esa capacidad podría multiplicarse por 96 si se retoman la exploración y la explotación en el país, y se reactivan las inversiones del sector privado.