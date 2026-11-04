Gas desde Venezuela: Gobierno acelera plan para reactivar gasoducto y aumentar el abastecimiento nacional

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella priorizó la rehabilitación del gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura binacional que permitiría incorporar inicialmente 50 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al abastecimiento colombiano.

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El proyecto fue declarado de Interés Nacional y Estratégico (PINES), con el propósito de agilizar la coordinación institucional y avanzar en las gestiones para recuperar esta conexión entre el occidente de Venezuela y la estación Ballena, en La Guajira.

El Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA prioriza la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, declarado Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES) ✅ Permitirá sumar 50 millones de pies cúbicos diarios de gas en una primera fase ✅ 224 km de infraestructura entre Venezuela y La Guajira, con reposición de 5 km de tubería en Colombia ✅ Obras en el último trimestre de 2026 y operación prevista para mediados de 2027 Es un paso concreto para fortalecer la seguridad energética de la #PatriaMilagro — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) November 4, 2026

El volumen previsto equivale aproximadamente al 5 % de la demanda nacional de gas registrada en 2025 y al 28 % del gas natural licuado (GNL) que importó Colombia durante ese año. Su incorporación permitiría ampliar las fuentes de suministro para los hogares, la industria y las plantas térmicas que respaldan la generación de electricidad.

La decisión fue adoptada por la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos, luego de la postulación del Ministerio de Minas y Energía y la evaluación técnica del Departamento Nacional de Planeación (DNP). La iniciativa se articula con Misión Crecer, estrategia gubernamental orientada a impulsar proyectos considerados estratégicos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que la priorización responde a la necesidad de fortalecer el abastecimiento energético del país y aprovechar las condiciones de la relación entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

“Colombia no solo necesita avanzar en la transición energética, sino que también necesita sumar energía para crecer, atraer inversión y generar empleo. La declaratoria del gasoducto Antonio Ricaurte como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico es un paso concreto para fortalecer nuestra seguridad energética en el mediano plazo y aprovechar las oportunidades de la nueva relación entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela”, afirmó.

El gasoducto tiene una extensión de 224 kilómetros, de los cuales 88 están en territorio colombiano. Entró en operación en 2007 y permanece inactivo desde 2015.

Para recuperarlo, el proyecto contempla reponer cerca de cinco kilómetros de tubería sustraída en el tramo colombiano, rehabilitar las estaciones de compresión y revisar el resto de la infraestructura.

La capacidad de diseño de la conexión se aproxima a los 500 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, la primera fase contempla transportar 50 millones, con la posibilidad de aumentar progresivamente el volumen hasta 100 millones o más.

El director del DNP, Julián Buitrago, indicó que la recuperación permitiría habilitar la única ruta de importación de gas por ducto del país y reducir la dependencia del gas natural licuado.

“Con una capacidad inicial de 50 millones de pies cúbicos diarios, que podría aumentar progresivamente, el proyecto contribuiría a enfrentar el déficit de oferta de gas, mejorar la competitividad de la industria y garantizar un suministro más confiable para los hogares y las plantas de generación térmica”, sostuvo.

La iniciativa cuenta con un contrato de suministro vigente entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela (PDVSA) hasta finales de 2027.

No obstante, su ejecución requiere una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), además del cumplimiento del régimen de sanciones aplicable y de los requisitos legales, ambientales y regulatorios.

Los trabajos en campo están proyectados para el último trimestre de 2026, mientras que la entrada en operación se estima para mediados de 2027.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, explicó que la declaratoria busca coordinar las entidades estatales para avanzar en la recuperación de la infraestructura, sin omitir los procedimientos correspondientes.

María Nohemí Arboleda Ministra de Minas y Energía. Foto: PEDRAZA PRODUCCIONES

“Cada molécula de gas cuenta. Con esta declaratoria, todo el Estado trabaja como uno solo para que el gasoducto Antonio Ricaurte opere cuanto antes, sin saltarse un solo trámite. Reponer cinco kilómetros de tubería nos permitirá sumar 50 millones de pies cúbicos diarios, más de la cuarta parte del gas que importamos el año pasado, para hogares, industria y las térmicas que nos protegen frente a El Niño”, afirmó.

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Según las cifras divulgadas por el Gobierno, Colombia comercializa actualmente un 34 % menos de gas que en 2019, mientras que las reservas probadas disminuyeron un 46 % entre 2021 y 2025. Durante 2026, entre el 28 % y el 34 % de la oferta nacional ha sido cubierta con importaciones.

La recuperación del gasoducto también permitiría disponer de una ruta adicional de suministro hacia la Costa Caribe y respaldar la generación térmica durante periodos de sequía. En La Guajira, las obras demandarían bienes, servicios y mano de obra, con procesos de relacionamiento con las comunidades.

El Gobierno indicó que esta iniciativa se complementará con otras medidas para atender las necesidades de abastecimiento, entre ellas el aumento de la producción nacional, el desarrollo de proyectos costa afuera y las alternativas de regasificación.