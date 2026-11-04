MinTrabajo confirma nuevo sector dentro de la negociación del salario mínimo para 2027

La organización CGT Mayorías Territoriales, una fracción de la Confederación General del Trabajo (CGT), se sumará a la discusión del salario mínimo de 2027. Así lo anunció este miércoles, 4 de noviembre, el Ministerio del Trabajo, que destacó la apertura al diálogo del Gobierno Nacional.

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Esta fracción de la CGT agrupa a 10 federaciones departamentales y 4 nacionales de comunidades campesinas e indígenas, trabajadores de la economía informal, transportadores de carga, prestadores de servicios y repartidores de plataformas digitales.

Jaime Cortés Suárez, presidente de CGT Mayorías Territoriales, celebró el ingreso a la negociación y señaló que se le dio voz a sectores que no han tenido suficiente representación.

“Hoy nos abren las puertas para establecer puentes de diálogo social y concertar soluciones importantes para este país”, dijo Cortés.

También enfatizó que su organización participará bajo autonomía sindical, con agenda propositiva y sin intereses partidistas.

Por su parte, la jefa de la cartera de Trabajo, Natalia López, reiteró la prioridad del Gobierno de tener una concertación amplia para esta importante decisión.

“Diferencias tenemos todos, pero aquí lo más importante es llegar a un punto de encuentro donde logremos que el país salga adelante”, dijo la ministra.

Además de su propuesta sobre la cifra del incremento salarial, CGT Mayorías Territoriales llevará a la mesa otros temas clave: colaborar con el ministerio en materia de personería y representación sindical, agilizar el trámite de conflictos laborales regionales, discutir las condiciones laborales de los transportadores terrestres y de carga, exigir garantías para trabajadores informales y de plataformas digitales, y promover el fortalecimiento del sistema de subsidio familiar.

Aunque tradicionalmente la mesa de concertación se instalaba hacia la penúltima semana de noviembre, el Gobierno evalúa iniciarla el próximo 18 de noviembre para disponer de mayor tiempo de discusión. Foto: ADOBE STOCK

¿Cuándo empezará la discusión del salario mínimo de 2027?

Aunque tradicionalmente la mesa de concertación se instalaba hacia la penúltima semana de noviembre, el Gobierno evalúa iniciarla el próximo 18 de noviembre para disponer de mayor tiempo de discusión.

El primer vencimiento legal para llegar a un acuerdo es el 15 de diciembre, con la posibilidad de extender una prórroga hasta el 30 de diciembre. En caso de que no se llegue a un consenso en esa fecha, el Gobierno podrá fijar el aumento salarial por decreto.

¿Cómo van las propuestas de los diferentes sectores?

Las centrales obreras, representadas por la CUT, proponen un aumento de hasta 38,5% bajo el argumento de un salario vital, mientras que los empresarios y gremios, como Fenalco, plantean incrementos de un solo dígito (de entre el 7% y el 10%), señalando las presiones sobre la inflación y el empleo formal como consecuencia del aumento del 23% fijado para el salario mínimo de 2026.