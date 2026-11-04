Presupuesto de regalías 2027-2028, por $27,5 billones, fue aprobado en primer debate en el Congreso

Hubo debate. Pero muy lejos de las batallas legislativas que se suscitan en otros proyectos de ley.

El presupuesto de regalías para el bienio 2027-2028 fue aprobado en las comisiones económicas de Senado y Cámara, que sesionaron de manera conjunta, y avalaron un monto de 27,5 billones de pesos, la mayor parte de los cuales provienen de la explotación de hidrocarburos ($21,4 billones); otro porcentaje lo pone la extracción de minerales ($7,3 billones), y los restantes recursos, principalmente, hacen parte de los rendimientos financieros.

Aunque en el debate hubo pulso político, al Pacto Histórico, principal partido de oposición, se le vio muy negociador.

El proyecto de ley tiene 29 artículos, 10 de los cuales fueron aprobados en bloque, porque no tenían ningún reparo. Las mayorías por el voto afirmativo se impusieron, mientras que los partidos contrarios a la oposición política no dejaban de mencionar que el gobierno anterior quería “ordeñar la vaca, aunque marchitando el animal”. Ello, en el sentido de la posición que se mantuvo hasta agosto de 2026, de una resistencia a la actividad extractiva.

Un segundo gran bloque de artículos que tenían 76 proposiciones, fueron votados afirmativamente, mientras que las propuestas quedaron como constancia, para ser estudiados en el segundo debate, en las plenarias de Senado y Cámara.

También se abrió la discusión alrededor de 59 propuestas de artículos nuevos que no tenían aval del gobierno, paso obligado para que un ítem pueda evolucionar y ser sometido a votación.

Álvaro Monedero, del partido liberal, fue el encargado de sustentar la propuesta del gobierno. Foto: Congreso de la República / Youtube

El presupuesto de regalías es decisivo para la inversión de las regiones, que dispone del 94,2 % para hacer obras. No obstante, salió a relucir el tema de la corrupción, que es el común denominador en los recursos de regalías.

Óscar Darío Pérez, parlamentario del Centro Democrático, propuso un artículo nuevo, para ponerle “coto a la corrupción”, sustentó, argumentando que son los recursos más apetecidos para desviarlos en otros rubros distintos para los cuales están previstos.

No obstante, el coordinador ponente, Álvaro Monedero, recordó que ya el Consejo de Estado emitió un fallo al respecto, de manera que los recursos de regalías tienen que ser contratados bajo las normas de la Ley 80. “Ya es una obligación”, afirmó.