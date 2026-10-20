Abelardo De La Espriella regañó a dirigentes de Arauca: “¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”

La agenda regional que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el lunes de esta semana en el departamento de Arauca generó una fuerte reacción política en esa zona del país.

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El jefe de Estado les habló claro al gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, y a los alcaldes del departamento. En una de las reuniones, cuestionó fuertemente a los dirigentes de Arauca por el manejo de las regalías.

“Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”, expresó el jefe de Estado durante el encuentro de Milagros de las Regiones, programa de su Gobierno.

El presidente Abelardo De La Espriella cuestionó al gobernador de Arauca y a los alcaldes de la región: “Desde el año 2012, el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/pHBjZDW3cY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

El presidente también dijo: “¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”.

Ese no fue el único señalamiento de De La Espriella, quien durante la reunión advirtió: “Quiero ser absolutamente claro con ustedes, señores alcaldes y señor gobernador, y también con todos los funcionarios. El Gobierno nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia alianzas entre el gobierno regional y los narcoterroristas del ELN y las Farc”.

El presidente Abelardo De La Espriella advirtió al gobernador de Arauca y a los alcaldes que no tolerará alianzas con el ELN ni con las disidencias: “Serán enfrentados con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, sino también fuera del país”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/X8tOb2tf6W — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

“Quien tenga nexos, proteja, negocie o facilite el accionar del narcoterrorismo será enfrentado con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, fuera de Colombia también. Que nadie confunda la cortesía institucional con la complicidad”, subrayó.

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Por último, indicó: “Yo no vine aquí a ser cómplice de nadie. El que esté con el ELN o con las Farc no está con Arauca ni está con Colombia y tendrá que responder ante la justicia aquí y afuera porque se convierte en cómplice de organizaciones narcoterroristas”.