Política

Abelardo De La Espriella regañó a dirigentes de Arauca: “¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”

El paso del jefe de Estado por esa región del país generó un terremoto político.

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Redacción Semana
20 de octubre de 2026 a las 11:06 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella al término del consejo de seguridad y la reunión del programa Milagro de las Regiones en Arauca​.
El presidente Abelardo De La Espriella al término del consejo de seguridad y la reunión del programa Milagro de las Regiones en Arauca​. Foto: Presidencia

La agenda regional que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el lunes de esta semana en el departamento de Arauca generó una fuerte reacción política en esa zona del país.

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El jefe de Estado les habló claro al gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, y a los alcaldes del departamento. En una de las reuniones, cuestionó fuertemente a los dirigentes de Arauca por el manejo de las regalías.

“Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”, expresó el jefe de Estado durante el encuentro de Milagros de las Regiones, programa de su Gobierno.

El presidente también dijo: “¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”.

Ese no fue el único señalamiento de De La Espriella, quien durante la reunión advirtió: “Quiero ser absolutamente claro con ustedes, señores alcaldes y señor gobernador, y también con todos los funcionarios. El Gobierno nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia alianzas entre el gobierno regional y los narcoterroristas del ELN y las Farc”.

“Quien tenga nexos, proteja, negocie o facilite el accionar del narcoterrorismo será enfrentado con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, fuera de Colombia también. Que nadie confunda la cortesía institucional con la complicidad”, subrayó.

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Por último, indicó: “Yo no vine aquí a ser cómplice de nadie. El que esté con el ELN o con las Farc no está con Arauca ni está con Colombia y tendrá que responder ante la justicia aquí y afuera porque se convierte en cómplice de organizaciones narcoterroristas”.