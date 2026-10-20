Se siguen conociendo detalles de la visita del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al departamento de Arauca, en medio de una agenda regional.

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En ese sentido, la Presidencia publicó un video en el que se puede ver el momento exacto en el que el jefe de Estado, mirando a los ojos al gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, y a varios alcaldes, les lanzó una fuerte advertencia.

En esos apartes de la declaración, que se dio en el marco de la reunión del programa de Gobierno Milagro en las Regiones, De La Espriella fue claro al asegurar que en su Gobierno no tolerará ningún tipo de alianza con grupos terroristas del ELN o de las disidencias de las Farc.

“Quiero ser absolutamente claro con ustedes, señores alcaldes y señor gobernador, y también con todos los funcionarios. El Gobierno nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia alianzas entre el Gobierno regional y los narcoterroristas del ELN y las Farc”, anotó el mandatario colombiano.

Abelardo De La Espriella en Arauca. Foto: Presidencia

Y agregó en su intervención publicada por la Presidencia: “Quien tenga nexos, proteja, negocie o facilite el accionar del narcoterrorismo será enfrentado con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, fuera de Colombia también. Que nadie confunda la cortesía institucional con la complicidad”.

El presidente Abelardo De La Espriella advirtió al gobernador de Arauca y a los alcaldes que no tolerará alianzas con el ELN ni con las disidencias: “Serán enfrentados con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, sino también fuera del país”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/X8tOb2tf6W — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026

“Yo no vine aquí a ser cómplice de nadie. El que esté con el ELN o con las Farc no está con Arauca ni está con Colombia y tendrá que responder ante la justicia aquí y afuera porque se convierte en cómplice de organizaciones narcoterroristas”, insistió.

Además, puso sobre la mesa: “El dinero del erario que un funcionario permite que obtengan estos bandidos alimenta una guerra y narcotráfico que asesina colombianos y ataca a nuestra Fuerza Pública. Funcionario público que termine aliado con el ELN y con las Farc traiciona a la patria y se convierte en cómplice de los narcoterroristas”.

“Y todo aquel que sea traidor a la patria en la era del Tigre será castigado con total severidad. A las empresas petroleras les digo: el país necesita su producción, pero exige respeto a la ley y a la soberanía. No voy a permitir que se negocie con grupos ilegales ni que se financie directa o indirectamente a quienes atacan nuestra infraestructura, a nuestros héroes de la patria y a la ciudadanía”, recalcó.

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Finalmente, aseguró: “He dado instrucciones para fortalecer el control territorial, la inteligencia y la presencia de la Fuerza Pública. Que tiemblen los bandidos. Con el Gobierno del Tigre no se juega. Vine a enfrentar el crimen y a derrotarlo cueste lo que cueste”.